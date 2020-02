Honda confirma sus problemas en MotoGP

Doha.- Hasta entonces, tanto el actual campeón como Alex, su hermano y nuevo compañero de equipo, y también Cal Crutchlow (LCR), no habían parado de quejarse de la falta de estabilidad del tren delantero en la entrada de las curvas.

Por las experiencias anteriores, uno no podía hacerse una idea demasiado aproximada de la realidad de la situación: a estas mismas alturas de 2016, en este mismo escenario y a pocos días para el comienzo del campeonato, la situación en el taller de HRC era igual o incluso más grave que la actual –tras un comité de crisis, Márquez exigió recuperar el motor del año anterior para realizar una serie de comprobaciones–. Y a pesar de ello, el de Cervera terminó ganando el Mundial en Japón, tres carreras antes del final. Sin embargo, Puig no dejó lugar para las dudas y este lunes, último día de la pretemporada, reconoció de forma inequívoca el mal momento que vive en estos momentos el equipo que hace unos meses celebró la Triple Corona.

La materialización de esos problemas la encontramos esta última jornada de invierno dentro del taller de HRC. En un ejercicio que pone de manifiesto esos mencionados apuros, Márquez completó parte del último entrenamiento con el prototipo de 2019. La moto era una de las de Takaaki Nakagami, que dispuso de solo una, pintada de negro para tapar los patrocinadores del equipo LCR.

Así contamos la jornada de test: Directo: el último día del test de MotoGP en Qatar

Puig, anticipándose a la evidencia, reconoció ante los periodistas que, efectivamente, Márquez probó la RC213V utilizada el curso anterior, y que incluso se rebuscaron piezas de temporadas anteriores.

“No estamos listos, eso está claro. Estamos probando cosas del año pasado, de hace dos y de hace tres años también. Aún tenemos tiempo y lo intentaremos hasta el último minuto. No es la situación ideal pero es parte de nuestro trabajo tratar de buscar la mejor solución”, declaraba Puig a media tarde, mientras el #93 giraba con la moto del ejercicio anterior. “La moto es más rápida que la del año pasado, pero a veces eso no es suficiente. Sé que no tenemos demasiado tiempo hasta la primera carrera”, añadía el expiloto.

Para Honda, y en general para la mayoría de constructores, tener que recurrir a un material teóricamente más viejo, es algo así como una derrota. Probablemente por eso, lo mejor es quitarle hierro al asunto.

“No sabemos aún con qué moto correremos. Puede que no sea la de este año y tampoco la de hace dos años, sino la que teníamos pensada para el año que viene”, soltó el ejecutivo, jugando al despiste.

Más conciso fue Puig cuando se le preguntó por la influencia del nuevo neumático trasero que Michelin introducirá este curso –“han hecho un buen trabajo porque tiene más agarre, aunque eso afecte a unas motos más que a otras”, según dijo–, y también al valorar el estado físico de Márquez, todavía renqueante del hombro derecho que se operó en diciembre.

“Marc es un gran piloto, pero no está tan bien cómo le gustaría y necesita tiempo para recuperarse del hombro. No podemos hacer nada para cambiar eso y así lo entendemos. El arranque del campeonato puede que sea difícil para él, pero el Mundial no termina en Qatar sino que empieza allí”, remachó Puig.

