David Alonso es confirmado por Honda para el MotoGP 2027 sin especificar en qué equipo correrá

El anuncio de la promoción de David Alonso a la categoría de las motos pesadas llega meses después de que se cerrara su incorporación a Honda, que, de esta forma, ata a uno de los jóvenes con más proyección.

A sus 20 años, el colombiano, madrileño de nacimiento, se proclamó campeón del mundo de Moto3 hace dos años y subió a Moto2 la temporada pasada, siempre con la escudería Aspar. En este 2026, Alonso acumula un triunfo en la clase mediana y figura el cuarto en la tabla general, a 79,5 puntos de Manuel González, el líder. En este sentido vale la pena destacar que el piloto se ha visto condicionado en varias citas de esta primera mitad de calendario por una lesión que ha arrastrado en el hombro.

"Honda Racing Corporation (HRC) se complace en confirmar el fichaje de David Alonso con un contrato multianual. El colombiano de 20 años ha protagonizado una de las trayectorias más impresionantes en las categorías inferiores, al finalizar el tercero el año de su debut en Moto3, antes de dominar al año siguiente", se lee en la nota de HRC.

En el comunicado, la compañía japonesa no especifica en qué equipo correrá el suramericano, así como tampoco queda claro la duración del acuerdo "multianual". De cualquier forma, Motorsport.com entiende que el contrato vinculará ambas partes más allá de los dos años.

Aunque Nico Terol hizo de manager de David Alonso hasta el pasado año, ahora es la agencia Wasserman quien le representa Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Hasta el pasado ejercicio, la trayectoria de Alonso la manejó Nico Terol, que hace a las veces de su representante y de director deportivo de la escudería Aspar, circunstancia que llevó a las dos partes a mover ficha y a incorporar a Bob Moore, de la agencia Wasserman, para que se encargara de buscarle al chico la mejor opción en MotoGP.

El entorno de Alonso considera que las mejores condiciones para facilitarle su estreno en MotoGP se las puede ofrecer la estructura oficial, donde coincidiría con Fabio Quartararo, cuyo desembarco en Honda debería oficializarse de forma inminente.

Al mismo tiempo, también hay quien defiende que recalar en LCR, la formación satélite de Honda, le liberaría de parte de la presión con la que deberá lidiar el joven corredor en su debut en la clase reina.