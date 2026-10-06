Honda confirma a Espargaró en sustitución de Mir para la carrera de Indonesia

Tal y como veníamos anticipando estos últimos días, Honda ha convocado a Aleix Espargaró para disputar el Gran Premio de Indonesia de esta semana junto a Luca Marini.

Esto se debe a la indisponibilidad de varios pilotos de l , en primer lugar el titular, Joan Mir, que actualmente se encuentra de reposo, pero también Takaaki Nakagami, que se lesionó en Japón, donde participaba como wild card. Por su parte, Somkiat Chantra, que sustituyó a Mir en Motegi, tiene compromisos con el WorldSBK esta semana.

Espargaró, piloto de desarrollo del equipo HRC, no ha vuelto a correr desde Valencia, el año pasado. Una lesión en las vértebras sufrida en primavera le mantuvo de baja durante varios meses y acaba de volver a subirse a una MotoGP para una prueba realizada a finales de septiembre.

Sin embargo, su regreso no estaba previsto tan pronto. Antes de nada, tendrá que volver a familiarizarse con la Honda RC213V antes de retomar el trabajo de desarrollo.

"Por supuesto, siempre es un gran honor unirme al equipo oficial de Honda en MotoGP, y quiero darles las gracias por confiar en mí para pilotar mientras Joan y Taka se recuperan de sus lesiones", afirma el español.

"Tras mi caída a principios de año y mi lesión, no he podido pasar tanto tiempo como me hubiera gustado sobre la moto. Vamos a ir al o de Mandalika con expectativas realistas, ya que solo he dado unas pocas vueltas y es un circuito muy exigente físicamente, por no hablar de las condiciones meteorológicas. Veremos cómo podemos ayudar lo mejor posible al equipo y a Honda este fin de semana, y nos centraremos en eso".

El momento es aún más crítico para Honda, ya que la semana que viene están previstos dos días de pruebas en el o de Sepang para continuar con la preparación de la moto de 2027. La fractura de clavícula de Nakagami ha llegado en el peor momento y, por lo tanto, es probable que recaiga sobre Espargaró la responsabilidad de las pruebas privadas.

En cuanto a Joan Mir, se desconoce cuándo podrá reincorporarse. El campeón del mundo de 2020 ha sido dado de baja tras sufrir durante varios meses diversos síntomas que se agravaron durante el fin de semana de Misano. Posteriormente, los análisis de sangre revelaron anomalías. Se esperan noticias antes del GP de Australia, que tendrá lugar dentro de dos semanas.