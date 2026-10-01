Honda confirma el regreso de Red Bull como patrocinador en MotoGP

Tal y como había adelantado Motorsport.com, Honda confirmó el jueves que Red Bull volverá a patrocinar a su equipo oficial de MotoGP, cuatro años después de que la marca de bebidas energéticas aprovechara la marcha de Marc Márquez para rescindir su acuerdo con HRC.

Red Bull y Monster, los dos principales actores del mercado de las bebidas energéticas, dominan gran parte del panorama de patrocinios en la parrilla de MotoGP. La marca Red Bull tiene una fuerte presencia en KTM, donde actualmente patrocina al equipo oficial, así como en Tech 3. Sin embargo, todo apunta a que la marca desaparecerá de los carenados inferiores de las motos del equipo francés el próximo año, al tiempo que volverá a lucir en las máquinas de Honda.

Red Bull ya estuvo presente en Honda desde 2015 hasta 2023, cuando el paso de Márquez a Gresini abrió un resquicio que permitió a la compañía poner fin a su relación con HRC. Cuatro años después, el fabricante japonés ha confirmado que ha firmado un nuevo acuerdo con la marca austriaca a partir de 2027. La redacción del anuncio sugiere que el nuevo acuerdo implica un mayor compromiso que el anterior, lo que significa que es probable que los logotipos de Red Bull se vuelvan más prominentes, extendiéndose más allá de los carenados y las horquillas del nuevo prototipo.

"De cara al nuevo campeonato, con las motos de 850cc, es esencial contar con socios que compartan los mismos objetivos y ambiciones. No tengo dudas de lo que podemos lograr juntos, y sé que podremos brindarles a nuestros fanáticos momentos increíbles", dijo Koji Watanabe, presidente de HRC.

Este movimiento tendrá un efecto dominó interesante para los pilotos, dado que los acuerdos firmados por los equipos prevalecen sobre los que tienen sus pilotos. Esto obligará a Fabio Quartararo —quien está llamado a convertirse en el piloto insignia de Honda en 2027— a finalizar su relación con Monster, marca que lo ha patrocinado en Yamaha desde su debut en la categoría reina en 2019.

Motorsport.com ha podido saber que el piloto nacido en Niza tuvo que abonar una cantidad para rescindir su contrato con la marca de la garra de cara a la próxima temporada; no obstante, los fondos para cubrir dicha indemnización provinieron de Honda, que atraviesa un proceso de reorganización en el que el marketing está cobrando un papel cada vez más relevante. Un ejemplo de ello es la decoración especial que lucirán las motos para conmemorar el 60.º aniversario del debut del fabricante japonés en la categoría reina, ocurrido en 1966.

Paralelamente a esta reestructuración de patrocinadores, todo apunta a que Monster dejará de ser el patrocinador principal de Yamaha, posición dominante que ocupaba desde 2019, cuando relevó a Movistar. La compañía estadounidense se unió a Aprilia a mitad de esta temporada como patrocinador principal del equipo oficial de la marca de Noale, al tiempo que mantiene una presencia menor en el equipo oficial de Ducati.

Monster permanecerá allí al menos hasta que expire su contrato actual a finales de 2027, momento en el que se espera que Red Bull intente intervenir para recuperar a Márquez y Pedro Acosta bajo su órbita.