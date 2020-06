Sito Pons: Honda no haría movimientos sin consultar con Márquez

Como piloto, Pons protagonizó una era dorada para el motociclismo español en los años 80, culminando su carrera con dos campeonatos del mundo de 250cc, en 1988 y 1989, unos éxitos que trasladó, tras su retirada, a su papel de director de equipo, tanto en el Mundial de MotoGP como, en los últimos años, en Moto2.

Sito se ha distinguido siempre por su buen ojo a la hora de fichar y por conocer bien el mercado de pilotos. No en vano, por su escudería en la clase intermedia han pasado pilotos que han triunfado posteriormente en MotoGP, el último Fabio Quartararo, y antes Alex Rins, Maverick Viñales o Pol Espargaró, que fue campeón del mundo en 2013 con el equipo Pons Racing.

En una reciente entrevista, Pons valoró, precisamente, la noticia del acuerdo del que fuera su piloto, con Repsol Honda para 2021.

“Con todas las noticias que han aparecido alrededor de este tema parece que sí, parece que es cierto. Supongo que es una decisión que han tomado los dirigentes de Honda y Pol Espargaró, que si lo hace es porque debe creer que es la mejor opción deportiva para él”, explicó Pons en los micrófonos de Radioestadio del Motor, en Onda Cero.

En opinión de Pons “es un tema complicado” por cómo queda la situación de Alex Márquez, que sin haber podido debutar aún en MotoGP se ve involucrado en una maniobra que le apartará del equipo oficial el próximo año.

“Supongo que es lo que creían que tenían que hacer, que es la mejor opción para Alex, sacarle del equipo oficial y acoplarse a la carrera de MotoGP con menos presión”.

Como director de equipo con una dilatada y exitosa experiencia valoró la dificultad de la gestión de esta maniobra de Honda por los actores implicados, entre ellos Marc Márquez, hermano de Alex y buque insignia de HRC en el Mundial.

“Imagino que todo esto lo habrán hablado con Marc y con Alex, y habrá sido una decisión consensuada con todos. Porque lógicamente Marc está en Honda y lo que no es conveniente en absoluto es ponerse de culo al piloto que tienes en el equipo. Yo creo que si lo han hecho ha sido estando de acuerdo todas las partes”.

“Cuando todo se confirme supongo que explicarán los detalles. Si Alex deja el equipo oficial seguramente irá a otro equipo de Honda, el LCR, pero personalmente no tengo ninguna confirmación al respecto”.

Durante la entrevista, Pons tuvo la oportunidad de reafirmarse en su inocencia de las acusaciones de supuesto fraude fiscal, por las que le piden una pena de 24 años de privación de libertad.

“Estoy tranquilo, lo que hay es lo que hay y la vida sigue. Nosotros siempre hemos hecho las cosas que creíamos que teníamos que hacer y siempre bien. Ahora debemos seguir adelante, trabajando, e intentando hacerlo lo mejor posible, que es lo que siempre hemos hecho”.

Pons aseguró no sentirse intimidado por la desorbitada petición del fiscal.

“No tengo miedo, porque cuando uno hace las cosas bien, por mucho que otras personas no piensen igual, no tiene porque no estar tranquilo”, finalizó respecto al tema.

↓ Todas las motos y pilotos de Repsol Honda en 500/MotoGP ↓

(pulsa en las fotos para verlas más grandes)