Honda dice que encontró "la dirección correcta" en el desarrollo

La pandemia de principios de 2020 llevó al promotor de MotoGP, de acuerdo con los fabricantes, a la congelación de los motores para los constructores sin concesiones, y ese freno en la evolución, junto con la grave lesión de Marc Márquez en julio de ese año que le mantuvo casi un año de baja, dejó seriamente tocada a Honda.

Con la vuelta del seis veces campeón de MotoGP, y con la descongelación del desarrollo para 2022, parecía que HRC empezaba a enderezar el rumbo, pero una nueva lesión de Marc, estaba vez ocular, ha vuelto a poner en riesgo la dirección a seguir en el trabajo de los ingenieros de Tokio.

Motorsport.com pudo mantener este viernes por la tarde, al finalizar los dos días de tres oficial de pretemporada 2022 en Jerez, una conversación con Alberto Puig, el Team Manager del equipo y máximo responsable deportivo, que se mostró satisfecho del trabajo y esperanzado en el futuro.

"Hemos probado una moto que es una evolución de la que ya probamos en el test de Misano (21 y 22 de septiembre), hemos visto cosas buenas, otras que no nos gustan tanto, pero lo importante es que hemos encontrado una dirección clara para seguir el desarrollo", explicó Puig, que en ningún momento quiso entrar en el detalle de lo que se estuvo probando.

Honda presentó dos motos 2022, ambas pintadas de negro, que el jueves utilizaron Alex Márquez y Takaaki Nakagami, siendo el japonés el más rápido del día. El viernes las dos motos pasaron al garaje de Pol Espargaró, que fue también muy rápido con el prototipo que había llevado Nakagami el día anterior.

"Las conclusiones son positivas porque hemos encontrado una dirección en la que seguir el trabajo. Cuando la moto la prueban distintos pilotos y cada uno te dice una cosa diferente es muy complicado, pero afortunadamente, la opinión de nuestros pilotos está muy a la par, y esto es muy importante, porque te das cuenta que el trabajo que empezamos en Misano y lo que se dijo entonces que intentaríamos hacer de cara a este test en Jerez, ha funcionado. Y eso es positivo”, remarca Puig.

El trabajo con la moto de 2022 arrancó en Misano, donde sí estuvo Marc Márquez, que no ha podido rodar en Jerez al estar lesionado, por lo que se entiende que las indicaciones del piloto de Cervera han estado muy presentes en el desarrollo de la moto

"Sí, sí, claro, evidentemente. Es el que mejor conoce la moto y por supuesto que sí. Pero si tienes cuatro pilotos debes tratar de recopilar la máxima información de todos, cuantos más datos tengas más puedes analizar durante el invierno".

Una ausencia que, sin embargo, no ha cambiado la forma de trabajar.

"No, el sistema de trabajo es el de Honda, a nuestra manera. Es innegable que la ausencia de Marc es un hándicap, pero tenemos la suerte de tener otros tres pilotos de muchísimo nivel también que entienden la moto".

El Team Manager de Honda se mostró satisfecho con el desempeño de sus corredores.

"Han hecho un trabajo excelente los tres pilotos, en ausencia de Marc, claro, pero fantástico, se han empleado a fondo".

"En el test de Misano, la primera vez que probamos este prototipo, faltaban cosas, siguen faltando algunas, pero hemos ido en la dirección correcta, a veces te pierdes y cuando llegas al test de Sepang (febrero) no sabes dónde estás. Quiero pensar, y lo creo, que con los datos de estos dos días estamos en la dirección correcta".

Tras dos años sin evolución de motores por la congelación debido al COVID-19, en los que Honda ha sufrido un estancamiento en su prototipo, la moto de 2022 debe ser un punto de inflexión para recuperar la competitividad, aunque Puig no quiere adelantar acontecimientos. "No lo sé, pero espero que sea así".

Ducati, que ha terminado la temporada a un nivel excelente, también lideró el test y presentó muchas novedades, algunas de ellas aerodinámicas. Sin embargo, el ejecutivo no quiso entrar a valorar lo que presentaron los otros fabricantes en el test.

"Sinceramente no sé lo que están haciendo los demás ni es un tema que me preocupe mucho. Lo importante es que nosotros intentemos encontrar la dirección que tenemos, sabemos que si solucionamos nuestros problemas podemos tener opciones para ganar. Solo me he fijado en nuestra moto, todo el test he estado absolutamente pendiente de nuestra moto a ver si mejoraba o no, y al final hemos conseguido un camino y una dirección clara. Insisto, lo más importante es que los tres pilotos que han probado la moto han hecho los mismos comentarios, y eso es lo más importante", finalizó el jefe de Honda.

Alberto Puig, Team Principal del Repsol Honda Team 1 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 6 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 7 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 8 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 9 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 10 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 11 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 12 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 13 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 14 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 15 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 16 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 17 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la moto Honda MotoGP 18 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 19 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 21 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 23 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 24 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 25 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 26 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 27 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 28 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 29 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 30 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 31 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 32 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 33 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Detalle de la Honda 34 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 35 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 36 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 37 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 38 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 39 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 40 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 41 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 42 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 43 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 44 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 45 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta Repsol Honda 46 / 46 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images