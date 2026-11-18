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Honda explica por qué las motos de 850cc de MotoGP no están lejos del ritmo de las de 1000cc

Las actuales motos de MotoGP son las más rápidas en la historia del campeonato, pero los primeros indicios sugieren que las nuevas motos de 850cc no serán significativamente más lentas

Rachit Thukral

Publicado: 18 nov 2026, 10:33

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Honda dice que las motos de 850cc de próxima generación de MotoGP se mantendrán relativamente cerca de las actuales máquinas de 1000cc porque la pérdida de potencia del motor ha sido compensada en gran medida por mejoras en otras áreas.

Mientras los fabricantes continúan preparando la nueva era de MotoGP a puertas cerradas, la información del test de Austria de septiembre sugiere que quizás no haya una caída significativa de rendimiento cuando el nuevo reglamento entre en vigor el año próximo.

Según informes, el piloto de Honda Diogo Moreira marcó una vuelta de 1m28.4s en el Red Bull Ring, apenas medio segundo por detrás de la pole de Jorge Martín con la Aprilia oficial durante el Gran Premio de Austria.

Estas cifras contrastan con las expectativas en torno a la era de 850cc, con una cilindrada reducida, la prohibición de los dispositivos de altura variable y restricciones aerodinámicas más estrictas que se combinan para generar pérdidas significativas de rendimiento.

Sin embargo, el ritmo inicial de las nuevas motos no sorprendió al director técnico de Honda, Romano Albesiano, quien cree que la potencia del motor es ahora la única gran área en la que las máquinas de 850cc quedan por detrás de sus predecesoras.

"La simulación ya mostraba que la diferencia en tiempo de vuelta no es enorme", dijo a Motorsport.com. "Lo que no es enorme, pero sí grande, es la diferencia en velocidad punta. Hay cierta diferencia en tiempo de vuelta, especialmente en circuitos donde la potencia media es alta, pero no tan grande".

Romano Albessiano, director técnico de Honda HRC.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Albesiano reconoció que el paso a motores de menor cilindrada tendrá un efecto perjudicial en el rendimiento en recta, tal como pretendían los responsables del reglamento al diseñar las nuevas normas.

Sin embargo, el italiano cree que los ingenieros podrán recuperar parte del rendimiento perdido en otras áreas, incluso mediante un mayor enfoque en mejorar el flujo de aire alrededor de la moto.

"La 850cc tendrá mucha menos potencia, pero la potencia en la moto se usa en una parte relativamente corta del circuito", explicó. "El resto es frenada, giro y aceleración, partes en las que no estás limitado por el motor.

"En esta área, la evolución continúa, y por eso probablemente, quizás en unos años, la 850cc podría ser tan rápida como la 1000cc en términos de tiempo de vuelta".

Consultado sobre cómo se comparan las motos de 850cc con las actuales máquinas de 1000cc en las curvas, Albesiano agregó: "Por el momento, muy cerca".

Aunque admitió que las motos de 850cc seguirán enfrentando un déficit en recta al comienzo del ciclo reglamentario, Albesiano dijo que los años de desarrollo permitirán a los ingenieros finalmente cerrar la brecha con los prototipos actuales.

"En términos de velocidad punta, el tiempo que ganas en las rectas con la 1000cc es claro. Tienes que recuperarlo con la 850cc, y por el momento no es fácil recuperarlo", dijo.

"Probablemente en el futuro, con la evolución general de la moto, la velocidad en curva aumentará, la frenada mejorará, la potencia del motor mejorará, y probablemente esto alcanzará el mismo nivel de la 1000cc".

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