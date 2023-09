¿Qué causó el "misterioso" buen ritmo de Honda en India?

Por primera vez en 2023, los dos pilotos oficiales de Honda se clasificaron entre los seis primeros, con Mir quinto y Marc Márquez sexto.

Márquez mantuvo esta forma en la carrera sprint del sábado, anotando su segundo podio de la temporada al terminar en el tercer lugar, mientras que en el gran premio del domingo Mir puso fin a su sequía de puntos con una actuación que lo llevó a alcanzar la quinta posición, mientras que su compañero de equipo se recuperó hasta el noveno lugar de una caída temprana.

En teoría, la carcasa más rígida de los neumáticos traseros que Michelin ha introducido en el circuito de Buddh debería haber perjudicado a Honda, como ya ha ocurrido en otras ocasiones esta temporada.

Pero desde el principio tanto Mir como Márquez se mostraron competitivos y lo mantuvieron a lo largo de todas las sesiones, a pesar de que este último insistió en que el ritmo inicial de Honda el viernes se debía únicamente a que los pilotos top se adaptan más rápido a las nuevas pistas.

Márquez cree que la forma de Honda en Buddh fue fuerte porque el trazado es similar en naturaleza al Circuito de las Américas, donde ha dominado en el pasado y donde Alex Rins consiguió la única victoria de HRC de la temporada en 2023.

"Porque es una pista de carreras muy similar en comparación con Austin", dijo Márquez cuando se le pidió que explicara la forma de Honda en la India.

"Hay muchas curvas de frenar y acelerar. En las aceleraciones necesitas hacer una gran recogida, y no es necesario utilizar el ángulo de inclinación".

"Este es nuestro punto débil, curvas como en el circuito de Catalunya, es ahí donde más nos cuesta y sufrimos mucho durante el fin de semana".

"Pero en esta pista que es frenar y acelerar, y (necesitas) levantar (la moto pronto) y curvas a primera, normalmente nuestra moto funciona bien, muy similar a las mejores motos".

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

En cuanto a Mir, que logró el domingo su mejor resultado de la temporada en su debut con Honda, destacó como ayuda el haber podido entender mejor la RC213V en el test de Misano de hace dos semanas.

"Es un poco un misterio esto", dijo Mir sobre el ritmo de Honda en India. "Marc ha dado un paso y ha podido ser un poco más fuerte que en fines de semana anteriores".

"Pero el que ha podido dar un paso más grande para estar a su nivel o parecido, he sido yo. Hemos dado un gran paso este fin de semana".

"Por supuesto, el test de Misano fue importante - no por la posición, pero pude dar muchas vueltas y si compruebas ese test en las últimas vueltas, fueron muy rápidas con neumáticos usados".

"Por lo tanto, significa que entendimos algo que pude recuperar algo de confianza".

"Y cuando llegamos a esta pista completamente nueva con la capacidad de adaptarnos más rápido que los demás, fuimos rápidos enseguida".

"Pudimos continuar y seguir creciendo durante todo el fin de semana. Ha sido genial, no me lo esperaba".

"Esperaba ser rápido el viernes, pero ayer nos clasificamos muy bien. Y luego en el warm-up volvimos a mostrar un buen ritmo, y en la carrera estuvimos luchando por los puestos que yo esperaba".

"Pero ayer le dije al equipo que no se puede salir desde atrás y esperar ganar carreras. Eso no existe".

El GP de Japón de la próxima semana se disputa en un circuito de características similares al de Buddh, mientras que la construcción del neumático trasero volverá a ser la estándar que prefiere Márquez.

"Será interesante saberlo o entenderlo en Motegi, sobre todo porque tendremos la carcasa estándar en la parte trasera que normalmente ayuda un poco a mi estilo de pilotaje, pero los otros pilotos serán más rápidos", dijo Márquez, que a continuación pasó a explicar su caída del domingo.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Foto: Srinivasa Krishnan

"Pero es cierto que hoy en esta pista, durante todo el fin de semana, hemos estado en esa quinta posición, teniendo en cuenta que (Marco) Bezzecchi, (Francesco) Bagnaia, (Jorge) Martín y (Luca) Marini eran más rápidos que nosotros".

"Pero aparte de esos cuatro pilotos, durante el fin de semana en general fuimos el quinto piloto más rápido".

"Por eso hoy he arriesgado un poco más. Hoy sabía que el riesgo extra eran las 10 primeras vueltas: si en las 10 primeras vueltas podía seguir a los pilotos de Ducati, entonces en las 10 últimas vueltas estaría ahí porque con el neumático usado normalmente ruedo bien".

"He arriesgado y, por desgracia, me he ido largo en la curva 1".

"Por suerte, pude reanudar la carrera, y si recordáis después de Silverstone mi objetivo era terminar las carreras. Así que logré mi objetivo y lo más importante es que el ritmo era similar al de (Fabio) Quartararo, que terminó tercero".