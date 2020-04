Honda: "Márquez habría peleado por ganar en Qatar"

Alberto Puig (53 años), lleva como puede el confinamiento decretado en España. Justo antes de que se aplicara el encierro, el team manager de Honda se trasladó a casa de sus padres, a las afueras de Barcelona, desde donde sigue la evolución de la crisis derivada de la propagación del COVID-19 y sus efectos en el Mundial de MotoGP, y desde donde atiende por teléfono la llamada de Motorsport.com.

Pregunta. ¿Ha tenido constancia de algún caso de contagio en HRC?

Respuesta. Que yo sepa, no, en nuestro equipo, no; pero nunca se sabe.

¿Se puede trabajar de alguna forma en una época de confinamiento o reclusión?

Lo más productivo que podemos hacer los que estamos en situación de confinamiento es seguir con vida. Eso, en una coyuntura en la que cada día pueden llegar a morir 700 personas. Ya sé que suena un poco apocalíptico, pero esa es la prioridad. A partir de allí, charlo con los pilotos y los mecánicos, e intento mantener el ánimo. Hablo con la fábrica, en Japón, donde no se han cerrado las fábricas, y poco más. Estamos a la espera de que la organización de luz verde y nos plantee un nuevo calendario, pero poco más podemos hacer.

¿Y qué está haciendo Honda en Japón?

La moto del 2020 ya está hecha y acorde con la reglamentación actual. El motor está congelado. Pero evidentemente, en las zonas en las que se puede trabajar todo el mundo trata de hacer pequeñas mejoras. Hablamos del chasis, de algunos aspectos a nivel aerodinámico, pero elementos muy puntuales. La estructura básica no la puedes cambiar.

¿Hay alguna directriz o ha habido alguna comunicación por parte de Honda?

En un principio, en Honda (Japón) no eran del todo conscientes de la magnitud de la gravedad del problema en España. A medida que fueron pasando los días se dieron cuenta de que, más que un problema, estamos enfrentándonos a un auténtico drama. Ellos pueden seguir más o menos con su día a día, bien sea porque han sabido contener mejor la propagación o porque el virus es menos virulento.

¿Esta situación de excepcionalidad provoca muchos dolores de cabeza con los patrocinadores?

Tenemos mucha suerte de contar con Repsol, con el que llevamos mucho tiempo juntos. Es una empresa con una gran responsabilidad social, que está entendiendo la situación en la que nos encontramos. Evidentemente a nadie le gusta invertir dinero en algo que no se está llevando a cabo (el campeonato), y por eso Repsol está siendo muy generosa. Y el resto de patrocinadores que tenemos también lo entienden.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alberto Puig, Repsol Honda Team

¿Honda tiene alguna fecha marcada, aunque sea a nivel simbólico y a efectos de motivación, en la que cree que el campeonato se podría retomar?

Nosotros estamos en manos de Dorna, que ya ha demostrado que sabe gestionar situaciones de crisis. Cuando el organizador establezca un nuevo calendario, Honda se presentará en la línea de salida de la primera carrera.

Los Juegos Olímpicos se han aplazado un año y eso ha trastocado la preparación de casi todos los atletas. ¿Cómo afecta la incertidumbre actual a un piloto que se puso a punto durante el invierno y que participó en los test?

Un piloto y un atleta son dos perfiles de deportista muy distintos. El rendimiento de un atleta se rige en la mayoría de los casos por su preparación física. Se entrena seis días a la semana durante seis horas cada día, y si falla un solo día ya no llega a la marca. El motociclismo es otra historia porque no solo dependes de tu cuerpo. Estar tanto tiempo parado no es bueno, pero después de rodar un día o dos, los pilotos volverán a ir rápido. Tendrán que adaptarse un poco porque seguramente el campeonato será un poco más al sprint. Pero no tardarán mucho en ir rápido.

¿Qué influencia tiene este parón en Marc, que hubiera llegado muy justo a la primera carrera por la operación que se le realizó en el hombro?

Si hubiéramos empezado en Qatar, Marc no habría estado al 100%. A su hombro este parón le ha ido bien, pero él no está para nada contento con esta inactividad. Él hubiera preferido comenzar en Qatar, eso por descontado. Lo hubiera hecho al 65% o al 70% de sus posibilidades, pero a diferencia lo que muchos opinan, eso no le habría impedido estar el domingo peleando por la victoria. Eso, que quede claro. Muchos se frotaban las manos diciendo que Marc Márquez no estaba en forma. Y cierto es, no estaba preparado. Pero de allí a pensar que esa noche no hubiera ofrecido un nivel acorde a su categoría, hay un abismo. Hubiera sufrido un infierno pero habría salido de él porque es un tipo muy especial.

¿Y cómo lo lleva Alex?

Pues para Alex esta inactividad es un mal asunto, la verdad, porque se trata de un piloto novel en la categoría. MotoGP requiere mucho entrenamiento para hacerse a ella. Él hizo la pretemporada que esperábamos, y poco a poco tendrá que ir encontrando su sitio. Ese es el planteamiento lógico de cualquiera que llega a MotoGP, a menos que estemos hablando de un monstruo. En condiciones normales se necesitan esos pasos, y en eso está Alex.

