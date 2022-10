Honda celebra que Márquez ya muestra "su verdadero ADN"

Cargar reproductor de audio

El segundo puesto alcanzado por Marc Márquez en el Gran Premio de Australia y, sobre todo, la forma en que lo consiguió, han disparado el ánimo de Honda, el único fabricante que, tras la victoria de Alex Rins con Suzuki, sigue sin haber logrado ninguna victoria en el Mundial de MotoGP 2022.

Como es habitual los lunes tras el fin de semana de carrera, el team manager de Honda, el español Alberto Puig, analiza lo sucedido durante el gran premio y, esta vez, destaca la actuación de Marc Márquez, del que considera ha mostrado de nuevo su particular ADN.

"Lo más importante el domingo fue ver a Marc de vuelta a su verdadera velocidad y ser capaz de mostrar su verdadero ADN", destacaba Puig.

"Esto significa luchar por la victoria. Desde el punto de vista del Repsol Honda Team y de HRC, estamos muy contentos por él y, por supuesto, por volver a estar delante. Pero la atención se centra en él porque sabemos lo que ha sufrido y no tenemos más que respeto y admiración por el esfuerzo que ha realizado para volver a estar en estas condiciones y rendir a este nivel. Por todo ello, seguiremos trabajando de cara al futuro para traer la mejor moto posible y devolver el título a Honda. Este es nuestro compromiso y nuestra obligación como empresa líder en el ámbito de las carreras", analiza el ex piloto.

Pese al buen resultado cosechado por el campeón de Cervera, para Puig la carrera dio claros indicativos de que Honda tiene aún trabajo por delante.

"La carrera no fue tan rápida como esperábamos, pero sin duda fue un buen espectáculo desde fuera. Pudimos ver el espíritu y las posibilidades de Marc en una pista tan exigente como Phillip Island. Sólo nos faltó un poco de velocidad, así que debemos y tenemos que tomar clara nota de lo que vimos. Finalmente, está claro que debemos reaccionar", se muestra autocrítico Puig.

Márquez sorprendió con la elección del compuesto del neumático trasero más blando, el único corredor de la parrilla de MotoGP que optó por esa opción.

"Normalmente un piloto especial sabe lo que tiene que hacer y Marc sabía lo que hacía cuando tomaba esa decisión. Antes de la carrera no era una elección descabellada, pero probablemente no parecía la más correcta. Desde mi punto de vista, no fue una sorpresa. El piloto sabe cuál es el mejor neumático y uno especial como Marc lo sabe aún mejor. El equipo Repsol Honda está muy contento de que haya entendido lo que tenía que hacer".

Como es habitual, también, la otra cara de la actuación de Honda la ofrecieron el resto de pilotos, con el lamentable accidente de Alex Márquez arrollando a Jack Miller como nota negativa.

"Alex tuvo un accidente y lo sentimos mucho por Jack Miller. Era su carrera de casa y por eso lo sentimos aún más por él, pero también lo sentimos por Alex porque no era su intención causar el incidente", apunta Puig.

"Pol Espargaró fue rápido este fin de semana, pero desgraciadamente no tuvo la mejor carrera, le costó recuperarse después de una salida difícil. Hubo destellos en las actuaciones de ambos que nos dejan satisfechos", concede el jefe de HRC.

Esta misma semana el Mundial continua con un nuevo envite en Malasia, un circuito del que Márquez ya advirtió que "volveremos a sufrir".

"Malasia no será fácil, será muy exigente para el motor, condiciones muy diferentes a las de Australia. Cuando tienes un piloto como Marc, que está volviendo a estar en forma y es claramente un piloto especial, nunca puedes dejarle fuera de la ecuación. No será fácil, pero iremos allí y veremos qué pasa. Lo más importante es que está mejorando su condición y Honda tiene que darle las herramientas para hacer lo que es capaz de hacer", ahonda el manager catalán.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, moto del equipo Repsol Honda 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, equipo Repsol Honda, ganador Alex Rins, equipo Suzuki de MotoGP, tercer lugar Francesco Bagnaia, equipo Ducati 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team, ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, tercero Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercer lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercer lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercer lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team, tercer lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, equipo Repsol Honda, Maverick Viñales, equipo Aprilia Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Jorge Martín, Pramac Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images