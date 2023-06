Honda no planea darle a Rins el nuevo chasis Kalex

Honda estrenó en el GP de Francia el ya famoso chasis construido por el suministrador alemán Kalex, una pieza de la que pudieron disfrutar, durante el fin de semana de Le Mans, tanto Joan Mir, una unidad, como Marc Márquez, que el sábado tenía ya dos, una en cada moto. Este fin de semana en Mugello se esperaba que tanto Alex Rins como Takaaki Nakagami, los pilotos de LCR-Honda, la formación satélite de HRC, pudieran disponer, al menos, de una pieza para poder probarla, pero la sorpresa ha sido que Rins ha confirmado que no solo no está previsto que pueda probarla, sino que no está programado que pueda hacerlo en las tres próximas carreras que se disputan consecutivamente hasta final de junio.

"Lo único que puedo decir es que tenemos la moto que tenemos y debo dar el máximo con eso, veremos, tenéis que preguntarle a Honda, si me lo van a dar o no me lo van a dar", dijo Rins este jueves en Mugello, cuando Motorsport.com le interrogó sobre el tema.

Una pregunta que el propio Rins trasladó a Honda en la previa de la carrera francesa, cuando se hablaba de que la pieza iba a llegar allí, como así fue para Márquez y Mir.

"Tuvimos una reunión con Lucio Cecchinello y Alberto Puig en Le Mans, para ver cuándo lo traería, cuándo me lo darían para probar y cuáles eran las intenciones de Honda al dármelo a probar. Alberto, en un principio, me dijo que quizá me lo daban el sábado (de Francia), pero después me dijo que no iba a poder probarlo allí y que ya llegaría", explicaba Rins.

"Este jueves, cuando he llegado a Mugello les he preguntado a los chicos del equipo si teníamos aquí el chasis Kalex y me han dicho que no, y ahí se ha acabado. Darle más vueltas y yo como piloto seguir insistiendo o preguntando, no lo veo. Es simple: es sí o no. Si es no, voy a intentar dar el máximo con lo que tengo, que no es un circuito fácil".

Pero la postura de no enfadarse ni reclamar puede llevar a Honda a pensar que para Rin probar o no la pieza tampoco es primordial.

"Desde luego que sí que lo quiero. Pero no es un tema de enfadarnos o no. En los dos últimos grandes premios el estrés que viví a nivel mental fue grande, porque estás luchando ves que puedes dar mucho más en pista, pero te ves limitado, no mejoras, vas lento, y fue duro, pero es lo que hay, no podemos focalizarnos en un simple hecho. Mugello me gusta y me voy a centrar en tratar de hacerlo bien".

La realidad es que Motorsport.com preguntó a Honda si habían llegado nuevas piezas del famoso chasis y la respuesta fue positiva, que había recambios nuevos. Lo que hace aún menos entendible la posición de negarle a Rins que lo pueda probar.

"No sé cómo se entendería. Sí que es cierto que después de Francia, en mi cabeza tenía claro que con tres semanas largas de parón llegaría a Mugello y tendrían piezas nuevas de recambio, pero he llegado aquí y no me han dado la posibilidad. Pero tampoco he hablado, ni con Honda ni con Cecchinello, solo he hablado con mi jefe técnico. Me ha dicho que no hay chasis hasta nuevo aviso. En principio se quieren centrar en estas tres carreras (Italia, Alemania y Países Bajos) con la moto que tengo. Eso me han dicho", zanjó un Rins que no da crédito a lo que está pasando.