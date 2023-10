Honda tiene nuevo jefe técnico en MotoGP

Sato, quien hasta ahora desempeñaba las funciones de jefe de desarrollo del proyecto de la RC213V, la generación actual de prototipos de MotoGP, debutará en su cargo a partir del próximo 1 de octubre.

Está por ver, en cualquier caso, si este cambio tendrá alguna influencia en el proceso de decisión de Marc Márquez, quien, según él mismo, se debate entre permanecer como corredor de HRC en 2024, y de esta forma cumplir el año que le queda de contrato; o buscar una salida y firmar presumiblemente por Gresini, donde la formación de Faenza le está reservando desde principios de temporada una de sus Desmosedici.

Este viernes, confirmada la salida de Kokubu, Márquez se refirió a la sacudida que, al parecer, está llevando a cabo HRC en toda su estructura.

“Es verdad que ya en Misano vimos nuevas caras en el box, gente nueva. Veremos si los nuevos aportan nuevas ideas, y que funcionen. Pero insisto, no soy yo quien tiene que elegir quién viene y qué hace en la moto”, respondió el corredor de Cervera (Lleida).

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En un principio, el catalán fijó entre los grandes premios de India y Japón, como el periodo en el que tomaría una decisión acerca de su futuro a corto plazo. No obstante, a su llegada a Motegi, el pasado jueves, ya dejó claro que este fin de semana no habría noticias en este sentido. Motorsport.com entiende que los ejecutivos de HRC, con quien Márquez tiene pactadas distintas reuniones en las instalaciones del trazado japonés, están tratando de buscar argumentos que le convenzan para que, al menos, cumpla el acuerdo que tiene en vigor y que expira a finales del año que viene. En este sentido, no parece que la promoción de Sato, otro técnico japonés de dentro de la compañía, vaya en la línea de lo que demandaba el español.

Sobre los movimientos en Honda también opinó Joan Mir, su vecino en el taller oficial de la marca del ala dorada, quien se alineó en el mismo flanco que Márquez. “Si hay cambios en Honda es porque eran necesarios. Las marcas japonesas no acostumbran a cambiar al personal, y si lo han hecho es porque están seguros de ello. Lo importante es entender si este cambio funciona y aporta algo nuevo”, declaró el mallorquín.