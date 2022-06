Honda prueba sus piezas nuevas con Nakagami y no con Espargaró

Cargar reproductor de audio

Si el futuro de Pol Espargaró en Honda parecía estar en entredicho desde hace semanas, la última decisión adoptada por el fabricante de Tokio pone al corredor catalán en una situación muy delicada, aparentemente, habiendo perdido la confianza de los responsables de HRC.

Honda llevó a Mugello la pasada semana dos nuevas piezas importantes, un basculante y un chasis, solo una unidad de cada uno, que se montaron en la RC213V de Marc Márquez. Tras anunciarse que el piloto de Cervera se iba a operar y causar baja de forma indefinida, Honda decidió que esas piezas iban a pasar al piloto japonés del equipo satélite, Takaaki Nakagami, saltándose claramente la línea de sucesión.

"En la última carrera Marc estaba probando un chasis y un basculante nuevo, sobre todo ésta última pieza tiene algo de mejora, más que el chasis, y la decisión de Honda es pasarle las piezas a Taka, que también es piloto de la fábrica", explicó Pol Espargaró este jueves en Montmeló.

"Yo voy a seguir peleando con las herramientas que tengo, igual que he hecho desde principio de temporada y ya está, no hay más", añadió.

Como profesional que es, Espargaró acepta la decisión de Honda de saltarse, de alguna manera, el escalafón para entregar la pieza a un piloto del equipo satélite LCR, pese a que uno pensaría que no tiene lógica.

"No me compete hacerme estas preguntas, Honda ha tomado una decisión y yo la acato. Soy piloto y tengo que conducir la moto tan rápido como pueda y eso es lo que intento cada fin de semana. Las decisiones de quién recibe el material o quién evoluciona la moto depende exclusivamente de Honda y tendrás que hacerle la pregunta al encargado que toque, no es mi trabajo", dijo, aparentemente, molesto.

Sin embargo, no es una decisión la de Honda que pueda hacer feliz al piloto.

"¡No, claro! Yo quiero lo último en mi moto y tanto material nuevo como sea posible para mejorar la situación, y más cuando la situación no va bien. Lo que quieres es tener muchas piezas nuevas para darle la vuelta, esto no se da y solo tenemos un chasis y un basculante nuevos y los va a utilizar Taka. Es lo que hay, no lo digo en tono enfadado ni nada, es una decisión de Honda, la acato y pilotaré tan rápido como pueda con la moto que tengo en el box".

Una maniobra que lleva a pensar que Honda ha perdido la confianza en Pol.

"No lo sé, no sé por qué han tomado esa decisión. Yo sigo sintiéndome querido por Honda y sigo con todo mi compromiso a la marca hasta final de año, y quizá con una renovación, pero hasta ahora esta es la situación y la acepto perfectamente. Taka es un piloto rápido, también muy válido para probar este tipo de cosas que está mucho más atado a la fábrica que yo, entiendo que tenga la oportunidad de probar piezas nuevas y lo respeto".

Tras el gran premio del fin de semana, el lunes se celebra un test oficial básico para que Honda intente salir del atolladero en el que está metida con la moto 2022, y en el que se esperaban piezas nuevas para todos los pilotos.

"Lo siento pero no puedo responder a eso porque no tengo el planning del lunes, no sé las piezas de las que voy a disponer ni poder probar. Tenemos un tema para intentar enfriar el neumático, un pequeño detalle del alerón inferior de la quilla, la cuchara que no utilizábamos y la volveremos a homologar a ver si ayudamos al neumático trasero. Pero es un pequeño detalle que lo podemos utilizar las cuatro Honda".

Un test que podría ser crucial para tratar de cambiar la tendencia.

"Si hay el material suficiente, lo puedo probar y evolucionar, cuando las cosas van mal lo más importante es probar cosas nuevas. Honda tiene un músculo muy grande para traer cosas y poder evolucionar la moto en el sentido que queremos y en el que todos estamos de acuerdo, tanto Marc como los pilotos satélite", cerró el catalán.