Honda responde a Michelin tras la polémica de los neumáticos

Después de que los neumáticos estándar 2022 registraran problemas de blistering (ampollas) en los test de pretemporada celebrados en febrero en Mandalika, Michelin optó por llevar una construcción más rígida el fin de semana de gran premio, una carcasa que no se utilizaba desde 2018 y con la que pretendía evitar un más que probable sobrecalentamiento.

Aunque la mayoría consideró que el diseño de neumáticos más antiguo ofrecía en general menos agarre, estos problemas afectaron más a los pilotos de Honda, que había liderado los ensayos del mes anterior, con las gomas de este curso.

Pol Espargaró verbalizó sus dudas de poder terminar la carrera por el estrés al que tenía que someter el compuesto delantero, como consecuencia de la falta de agarre en el trasero. Marc Márquez, por su parte, sufrió un escalofriante accidente durante el warm up del domingo, que no solo le impidió alistarse en la prueba, sino que también hizo que se le reprodujeran los problemas de visión que le afectaron en el pasado.

Después de la carrera, Alberto Puig dijo que Honda tenía que entender qué había pasado con Michelin, aunque desde el fabricante francés insistieran en que "no había ningún problema" con los neumáticos en Indonesia, sugiriendo que Honda simplemente no supo cómo hacerlos funcionar.

En una carta enviada a Motorspor.com, Puig considera que los comentarios de Piero Taramasso, el responsable de Michelin en el Mundial de MotoGP, "no eran necesarios".

"Bueno, hablando con franqueza y en mi opinión personal, no estoy muy sorprendido", dijo Puig sobre las palabras de Taramasso.

"En mi último informe post carrera, sólo mencioné que tendríamos que analizar la situación con Michelin; eso fue todo. Y ya vimos cómo reaccionó el Sr. Taramasso cuando le preguntaron los medios de comunicación: eso no era para nada necesario", opina el expiloto.

"Es un poco extraño cuando dice, de forma educada por supuesto, que Honda no sabe adaptarse. Honda se ha adaptado a muchos cambios técnicos, incluyendo diferentes reglamentos, neumáticos, tamaños de motor, clases, etc. etc. desde el comienzo del campeonato del mundo, allá por 1966, y ha sido la compañía más duradera y exitosa en la historia de los grandes premios, con 25 campeonatos de constructores y 21 de pilotos en la categoría reina", abunda Puig.

"¿Significa esto que no sabemos adaptarnos? Bueno, pues es la primera vez oigo algo parecido".

Michelin mantiene que sus conclusiones sobre los neumáticos se basaron en su propio análisis de los datos, pero Puig cree que en casos como éste la opinión de los pilotos tiene más valor que "una línea en un ordenador", al tiempo que señala que Taramasso "tiene una mentalidad" de esas que se caracterizan por "no admitir ningún error".

"Por mi propia experiencia en las carreras, primero hay que hablar con los pilotos. No con Apple, IBM o Dell, donde se ve una línea en un ordenador", prosigue el ejecutivo de la marca del ala dorada.

"Hay que escuchar a los pilotos, y si tienes pilotos que han sido campeones del mundo varias veces, puedes suponer que ellos saben de lo que hablan".

Alberto Puig, team manager de Honda, habla con Pol Espargaró Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"En este paddock, los fabricantes hablan con los fabricantes, los pilotos hablan con el organizador. El IRTA (Asociación Internacional de Equipos de Carrera) habla con los equipos y muchas veces no estamos de acuerdo en muchos temas", sigue Puig.

"Pero es siempre en los límites de las discusiones y el debate donde evolucionamos y encontramos buenas soluciones que nos permiten avanzar en interés de todas las partes y del deporte. El Sr. Taramasso se vuelve hipersensible cada vez que alguien habla directamente de sus neumáticos sin admitir ningún error por su parte. Eso, desde mi punto de vista, es erróneo y demasiado radical".

"Todos cometemos errores; él, también", argumenta el team manager de HRC.

En su valoración del gran premio, Taramasso señaló que hubo "una pequeña minoría de personas que sí se quejaron, pero probablemente no entendieron las opciones técnicas o no estuvieron presentes en los test", en clara alusión a Puig, que no se desplazó a Mandalika en los entrenamientos de febrero porque en esos días pasó por el quirófano.

El jefe de Honda cree que su experiencia como piloto le permite entender bien este tipo de situaciones, y en base a eso destaca que la carcasa que Michelin llevó a Indonesia fue diseñada para un tipo de trazado completamente diferente al de Lombok.

"Mi conocimiento, o aparente falta de entendimiento según menciona el Sr Taramasso no es para nada precisa. Para su información, yo corrí durante muchos años y logré algunos buenos resultados en la década de los años 90, y precisamente con neumáticos Michelin. Por eso entiendo perfectamente qué siente o necesita un piloto cuando conduce una moto que ofrece más de 200 caballos de potencia. De hecho, solo puedes entenderlo si has sido piloto. Si estás en una oficina o delante de un ordenador, puedes entender ciertas cosas, básicamente la teoría. Pero nunca entenderás la realidad, la sensación que te transmite una goma 'slick'", matiza el catalán.

"El neumático que Michelin trajo para el gran premio se utilizó en Tailandia y Austria hace unos años (2017/2018). Esos dos son circuitos que tienen largas rectas. Mandalika es completamente diferente; una pista sin muchas rectas largas y en la que la moto casi siempre está en ángulo de inclinación o encima de algún peralte".

"Este tipo de pistas necesitan de un buen agarre en los bordes (del neumático). Está claro que no necesitas un neumático duro como una roca para esta naturaleza de trazados", considera Puig.

"Esta carcasa más antigua tenía, y tiene, sus propios problemas, especialmente en lo que respecta a la temperatura del neumático. Podemos ver que durante el fin de semana de Mandalika, la mayoría de las caídas se produjeron en las dos primeras vueltas, un problema que era común con este neumático de 2018 y por el que Michelin desarrolló nuevos compuestos".

"Además, hay que diseñar una moto de MotoGP alrededor de los neumáticos de esta temporada. De modo que, cuando de repente traen unos que no son los actuales, la situación se complica mucho para todos los equipos. Honda no fue el único fabricante que vio cómo el ritmo y las sensaciones de sus pilotos desaparecían de repente durante el fin de semana".

Piero Taramasso, responsable de Michelin en las carreras de MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Debido a que la pista de Mandalika presentaba roturas en el pavimento en la última curva, la carrera de MotoGP se acortó de 27 a 20 vueltas.

Puig cree que se podría haber aplicado esta opción de buenas a primeras, para sortear el problema del blistering de los neumáticos del test. Otra alternativa habría sido proponer una carrera flag to flag en seco, como ocurrió en Australia 2013 y en Argentina 2016, dos citas marcadas por problemas similares con los compuestos.

También considera "una falta de respeto" hacia sus pilotos, la malinterpretación que hizo Taramasso sobre las declaraciones de Espargaró y Márquez relativas a la antigüedad de esas gomas.

Aunque la caída de Márquez en el warm-up se debiera a que el de Cervera (Lleida) perdió la parte trasera de su Honda al entrar en la curva 7, Puig no cree que toda la responsabilidad de ese accidente recaiga en Michelin.

"Yo nunca he dije eso. Dije que había que entender bien la situación y hablar con Michelin para que se aclare y se entienda cuál es el plan en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse".

"Pero el señor Taramasso ha exagerado mis palabras. Siempre he considerado que Michelin es una empresa muy avanzada técnicamente, líder del sector en el desarrollo de neumáticos de competición, tanto para coches como para motos".

"Son expertos en competición y llevan muchos años trabajando y consiguiendo grandes éxitos en su campo y han producido muy buenos materiales a lo largo de estos años compitiendo".

"He estado involucrado en las carreras durante muchos años, y con esto he podido entender que cuando un piloto se cae y no hay un problema mecánico claro, entonces es un error del piloto".

"Pero en todas las caídas hay elementos que contribuyen al accidente y los neumáticos son una parte de la ecuación".

"Si el Sr. Taramasso no puede entender o aceptar esto, entonces no entiendo su mentalidad o enfoque".

"Hay mucha gente en este paddock que se pasa el día hablando de todo. No es mi caso; yo no hablo mucho. Sólo hablo cuando me piden que hable o cuando tengo algo que decir".

"La situación de Mandalika es un claro ejemplo, y lo único que dije es que había que hablar profundamente con Michelin".

"Esa es la cuestión. Ha habido una reacción brutal simplemente por querer entender qué pasó".

"El señor Taramasso debe entender que si alguno de mis corredores tiene algún problema o duda sobre algo relacionado con nuestra moto, es mi trabajo, mi responsabilidad, como director del equipo, investigar el asunto y dar soluciones a mis pilotos".

"Entiendo que este es mi trabajo, lo hago así y no voy a cambiar", zanja Puig.