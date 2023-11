Honda revela los candidatos para reemplazar a Márquez en 2024

Después de que Marc Márquez anunciara su adiós a HRC tras trece temporadas, el desfile de posibles candidatos a esa vacante ha centrado parte del foco de atención del campeonato. Han sido varios los nombres que han sonado para hacerse con el prototipo que dejará libre el #93, aunque el hecho de que el fabricante nipón solo contemple un contrato de un año (2024), ha hecho que muchos descarten ese movimiento.

Aquello que parece claro, en cualquier caso, es que la búsqueda se limita únicamente a la parrilla actual de la categoría de las motos pesadas, y deja fuera a cualquier alternativa que llegue de Moto2. Como, por ejemplo, la de Fermín Aldeguer, que en los últimos días hubo quien lo situó en la órbita de la estructura de Tokio.

"No hay muchos candidatos, lo sabe todo el mundo. No estamos mirando en otras categorías, eso en principio no se contempla", declaró Puig, ante los micrófonos de DAZN de España, poco antes de la sesión de la tarde del viernes en Sepang.

"No sé de dónde sale eso", contestó en referencia al nombre de Aldeguer; "Ayer hablé con su mánager y le pregunté que de dónde salía esto, y el hombre tampoco supo qué decir. Y (Aldeguer) es un gran piloto y tiene mucho futuro, pero no para el año que viene en una MotoGP", añadió el expiloto, que reconoció no tener mucho margen antes de tomar una decisión, habida cuenta de que el elegido deberá subirse a la Honda en la jornada de test posterior a la última carrera del curso, en Valencia.

Así las cosas, Puig subrayó a tres pilotos de la clase reina como aspirantes a desempeñar la difícil tarea de sustituir a Márquez: Fabio Di Giannantonio, Luca Marini y Pol Espargaró.

Sobre el primero, Puig comentó que es una opción más, pero no la única. Sobre Marini, que el principal escollo es su vínculo con el Mooney VR46, y sobre Espargaró, que vistió el mono decorado con los colores de Repsol en 2021 y 2022, que efectivamente podría regresar.

"Hemos intentado investigar un poco la parrilla, lógicamente. Por eso digo que no hay muchas opciones, pero alguna hay. La mayoría de los pilotos tienen contrato un año más. Para que un piloto viniera, tiene que romper su contrato. Es complicado de narices, no nos engañemos", añadió el ejecutivo, antes de decir, sobre Espargaró: "Podría ser una opción, claro que sí. Es una posibilidad real".

Estos tres son los corredores que han quedado después de que, según Puig, fueran muchos los que se ofrecieran, como, por ejemplo, Maverick Viñales. "Cuando esta noticia salió, mucha gente se interesó por la situación. (Viñales) tiene contrato, y yo diría que es un piloto puntero. No solo fue él, ha habido más contactos. Pero yendo a la realidad, las opciones son pocas", finalizó el español, que definió la situación como "muy grave", dado lo apretado de la agenda.