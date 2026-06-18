Honda revela su nuevo team manager en MotoGP para reemplazar a Alberto Puig

Una vez conocido el cambio de rol de Alberto Puig, quien, a partir de 2027 y después de nueve años en la primera línea pasará a desempeñar una faceta más consultiva y menos vinculada al día a día, Honda optó por un recambio interino, a pesar de la confusión que generó en algunos la incorporación de Davide Brivio, todavía director de Trackhouse, que se unirá al fabricante de Tokio la temporada que viene, aunque en un área más relacionada con el marketing y el desarrollo de negocio. Motorsport.com ya dejó claro entonces que el italiano no había sido elegido sustituto de Puig, dado que Honda prefería alguien de la casa.

Ahora, lo lógico lleva a pensar que Mikihiko Kawase, de un perfil mucho más técnico, se encargará de las cuestiones más técnicas de dentro del garaje, mientras que Puig le aconsejará en todo aquello relacionado con la gestión del equipo, sobre todo de la parte operativa, que recae básicamente en personal europeo. Al mismo tiempo, el sentido común lleva a pensar que serán ambos quien mantendrán el contacto con MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), el promotor del certamen, así como la Asociación de Constructores (MSMA), en la vertiente más política del Mundial. De hecho, Puig y Kawase ya fueron los representantes de Honda en la reunión de la MSMA que se llevó a cabo el domingo del pasado Gran Premio de Hungría.

Alberto Puig, Honda HRC Team manager Foto de: Alexander Trienitz

De Kawase se puede perfectamente decir que conoce la gran mayoría de los aspectos de las carreras. En su juventud fue piloto de la categoría de las motos pequeñas, en Japón, durante casi una década y hasta que cumplió los 28 años. Para pagarse su afición por la competición, paralelamente trabajaba para distintos proveedores de

piezas, antes de ser reclutado por Honda, que le trasfirió a HRC en 2012, para que trabajara en el proyecto de Moto3, con quien celebró el título en 2019, de la mano de Lorenzo Dalla Porta, y ya como máximo responsable técnico. Aquel éxito anticipó su salto a MotoGP, donde promocionó al puesto de director técnico de la categoría de las motos pesadas en 2024, una posición que ocupa desde entonces.

"Es un honor para mí tener la oportunidad de liderar un equipo con tanta historia y éxitos. Agradezco a Honda esta oportunidad y también a Alberto Puig, quien ha sido un gran mentor y asesor durante muchos años", declara el japonés. "El apoyo de ambos será crucial para el éxito del equipo, a las puertas de uno de los mayores cambios en el reglamento, desde el paso de los motores de dos tiempos a cuatro tiempos", advierte Kawase.

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