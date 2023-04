La prueba clave de Honda en Jerez con el nuevo chasis de Kalex

Cargar reproductor de audio

Sin tiempo para recuperarse de las emociones del Gran Premio de Argentina celebrado este pasado fin de semana en Termas de Río Hondo, algunos de los equipos del Mundial de MotoGP afrontan dos jornadas de trabajo esta misma semana en el Circuito de Jerez, que albergará unos test privados con la presencia de los equipo de pruebas de KTM, Aprilia, Yamaha y Honda, que en plena Semana Santa espera ver algo de luz en el viacrucis que está significando el desarrollo de la RC213V.

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado 23 de marzo, Honda probará estos días el nuevo chasis encargado al constructor alemán Kalex, el mismo que ya fabricó el basculante de aluminio introducido en septiembre del pasado año en los test de San Marino.

El equipo de pruebas que dirige el ingeniero Ramón Aurín, con el piloto probador Stefan Bradl, estarán este lunes y martes en el trazado andaluz para empezar a evaluar la posibilidades que ofrece la nueva pieza encargada a un fabricante externo.

Inicialmente, el plan era que el nuevo chasis se probara en el test oficial que MotoGP organiza el lunes después del Gran Premio de España en este mismo circuito, el 1 de mayo. Pero el vago resultado arrojado en la pretemporada por la moto 2023, obligó a acelerar el proceso, incluso retrasando la producción de los prototipos del mundial de Moto2, del que Kalex es el principal proveedor.

Bradl será el encargado, junto con los datos que los ingenieros puedas extraer de los ensayos, de determinar si el nuevo chasis de Kalex tiene potencial para mejorar lo que ya se tiene. En caso de que el resultado sea positivo, la pieza viajará la próxima semana a Austin para que Marc Márquez, si está recuperado de su lesión en la mano derecha, lo pueda probar en el arranque del Gran Premio de las Américas.

Tercer chasis desde el test de Valencia

El reglamento, que solo permite una especificación de motor y dos paquetes aerodinámicos para toda la temporada, no regula el numero de chasis diferentes que cada piloto puede utilizar durante el curso, por lo que cualquier cambio en ese sentido no penalizaría. Ahora mismo los pilotos oficiales Honda están utilizando un chasis producido en los talleres de Tokio y estrenado en los test de Sepang, mientras que Alex Rins, de LCR, la pieza estrenada en el test de Valencia el año pasado. La baja de Márquez propició que HRC le facilitara el chasis de Marc a Alex en Argentina. "No he notado una gran diferencia, he probado los dos y con el nuevo quizá la moto gira un poco más", fue el análisis del corredor del equipo de Lucio Cecchinello.

"Por desgracia, algunas de las piezas que ha ido trayendo Honda no han funcionado como ellos esperaban. Y hoy rodamos con la misma moto con la que terminamos en (el test de) Malasia. Hablamos del mismo concepto del año pasado, y con eso sabemos que nos enfrentaremos a circuitos mejores y a otros, que no nos irán tan bien", resumió Márquez el test de Portimao, en el que acabó 13º.

La buena actuación del catalán en el arranque del Gran Premio de Portugal, donde logró la pole y el podio en la carrera sprint, fue como un fogonazo para HRC, un paso adelante que se vio bruscamente frenado por el accidente de la carrera en Portimao.

Ahora, con esta nueva pieza, los técnicos de Honda esperan poder dar mejores armas a Márquez y que el piloto no tenga que asumir tantos riesgos ni poner su salud en peligro cada vez que sale a la pista.

Cuatro equipo de pruebas en Jerez

Además de Honda, esta semana en Jerez estarán los equipos de pruebas de KTM, con Dani Pedrosa; Aprilia, con Lorenzo Savadori; y Yamaha con Cal Crutchlow. Debido a la nueva normativa que reduce el número de neumáticos por año a los equipos de prueba, es difícil saber si además de Dani, KTM enviará a estos ensayos al alemán Jonas Folger, incorporado este año al equipo de pruebas y que, a partir del fin de semana de Austin, sustituirá al lesionado Pol Espargaró en la formación satélite del fabricante austríaco, GasGas Tech3.

El único constructor que no estará en Jerez es Ducati, cuyo piloto de pruebas, Michele Pirro, tiene previsto hacer un test privado en Misano o Mugello (depende de la previsión del tiempo), la semana después del fin de semana de Austin, en la segunda mitad del mes de abril.