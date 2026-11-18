MotoGP GP de Portugal

Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal

El regreso de Mir se retrasa hasta Valencia, por lo que Dixon recibió el llamado para sustituirlo en Portimao

Rachit Thukral

Publicado: 18 nov 2026, 12:02

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Jake Dixon hará su segunda aparición consecutiva de la temporada 2026 de MotoGP en el Gran Premio de Portugal de este fin de semana, mientras una enfermedad sigue dejando al margen a Joan Mir, piloto oficial del equipo Honda.

Dixon fue convocado como sustituto por el equipo oficial HRC después de una actuación destacada en el Gran Premio de Qatar, donde terminó en zona de puntos en el 14° puesto y quedó bien comparado con otros pilotos de Honda con más experiencia.

Portimao marcará apenas la cuarta participación del británico en la categoría reina, después de disputar solo dos grandes premios con Petronas SRT en 2021 antes de regresar a Moto2.

Dixon se mantuvo en la categoría intermedia hasta el año pasado, con siete victorias en total y un mejor resultado de quinto en el campeonato, antes de reemplazar a Iker Lecuona, rumbo a Ducati, en la alineación oficial de Honda en el World Superbike Championship.

De manera incidental, Lecuona también estará en la parrilla de MotoGP en Portimao, sustituyendo a un lesionado Francesco Bagnaia en el equipo oficial Ducati.

Si bien Honda antes podía recurrir a Aleix Espargaro y Takaaki Nakagami para tareas de sustitución, sus lesiones y el compromiso con el proyecto de 850cc de Honda llevaron al fabricante a mirar su nómina del World Superbike para encontrar al reemplazante de Mir.

Jake Dixon HRC Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Mientras Joan Mir continúa con su recuperación con el objetivo de regresar en Valencia, estamos nuevamente encantados de dar la bienvenida al siempre sonriente Jake Dixon para el GP de Portugal”, dijo Honda en un comunicado. “El habitual de HRC en WorldSBK buscará construir sobre las bases establecidas en Qatar”.

Mir está fuera de acción desde el GP de Austria en septiembre después de reportar una fatiga severa y mareos. Aunque inicialmente no informó problemas de ese tipo en su regreso en el GP de Malasia del mes pasado, esas molestias volvieron a aparecer antes de que terminara el fin de semana, lo que lo llevó a enfocarse en su recuperación.

El campeón de 2020 ahora espera regresar en el GP de Valencia, del 27 al 29 de noviembre, para disputar su última carrera con Honda y probar por primera vez la moto de 850cc de Ducati en el test posterior a la carrera en el Circuit Ricardo Tormo el 2 de diciembre. El español se unirá a Gresini el año que viene como parte de una alineación completamente nueva junto al graduado de Moto2 Dani Holgado.

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