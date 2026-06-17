GP de la República Checa de MotoGP en Brno: horarios y cómo verlo en vivo

MotoGP continúa su gira de previa al verano europeo poniendo rumbo al este para instalarse en Brno. Durante mucho tiempo, esta cita en la República Checa tuvo una fecha asignada en pleno mes de agosto y marcaba la entrada en la segunda mitad de la temporada, antes de adelantarse al mes de julio el año pasado, para su reencuentro con el campeonato, y de ganar aún un mes más esta temporada.

MotoGP había abandonado el lugar justo después del Covid, pero lo reencontró con entusiasmo en 2025 tras unas obras. La interrupción habrá sido breve para un país que figuró en el calendario de los Grandes Premios mundiales desde su independencia en 1993, en continuidad con el Gran Premio de Checoslovaquia, que fue una prueba estable del campeonato del mundo de 1965 a 1982. Con una larga tradición motociclista, Brno acogió cada uno de esos Grandes Premios, primero con un circuito urbano y luego desde 1987 con el Automotodrom, que hoy figura en el calendario.

Los horarios del GP de la República Checa para Latinomaérica.

Viernes 19 de junio

Práctica libre 1

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 2:45

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 3:45

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 4:45

Argentina/Uruguay/Paraguay: 5:45

Práctica

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 10:00

Sábado 20 de junio

Práctica libre 2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 2:10

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 3:10

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 4:10

Argentina/Uruguay/Paraguay: 5:10

Clasificación Q1

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 2:50

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 3:50

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 5:50

Argentina/Uruguay/Paraguay: 5:50

Clasificación Q2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 3:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 4:15

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 5:15

Argentina/Uruguay/Paraguay: 6:15

Carrera Sprint

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 10:00

Domingo 21 de junio

Carrera de Moto3

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 3:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 4:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 5:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 6:00

Carrera de Moto2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:15

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 6:15

Argentina/Uruguay/Paraguay: 7:15

Carrera de MotoGP

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 6:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 7:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 8:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 9:00

¿Cómo seguir el Gran Premio de la República Checa?

La clasificación y la carrera sprint del Gran Premio de la República Checa se podrán ver el sábado a través de ESPN4, mientras que las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del domingo se transmitirán en ESPN3 y ESPN2. Toda la acción estará también en Disney+ Premium.

MotoGP cuenta también con su propio servicio de streaming on demand que se puede adquirir a través de la página web oficial del campeonato.

El circuito de Brno

Pista rápida, con una media por vuelta elevada, Brno se caracteriza por fuertes aceleraciones, frenadas intensas, pero también por un desnivel importante, ya que 70 metros separan el punto más bajo del punto más alto de este trazado enclavado en el corazón de las colinas y los bosques.

Las 14 curvas, mayoritariamente a derechas, ofrecen numerosas oportunidades de adelantamiento, sin contar la fuerte frenada al final de la recta principal, que tampoco se queda atrás en materia de espectáculo.¡Un circuito a la antigua usanza, que generalmente gusta mucho a los pilotos, y que ha sido reasfaltado en los últimos años para eliminar sus baches.

VIDÉO - Un tour du circuit de Brno dans MotoGP 18

Características de la pista:

Construcción 1987 Longitud de la pista 5,403 km Ancho de la pista 15 m Curvas 6 a la izquierda y 8 a la derecha Recta más larga 636 m Pole position a la izquierda Distancia del gran premio 113,463 km (21 vueltas) Distancia de la carrera sprint 54,030 km (10 vueltas)

Récords vigentes:

Récord absoluto P. Bagnaia 1'52"303 2025 Mejor tiempo en carrera M. Márquez 1'53"691 2025 Récord de vel. máxima B. Binder 321,4 km/h 2025 Récord de promedio de velocidad P. Bagnaia 173,1 km/h 2025

Los más ganadores del GP de la República Checa

Durante mucho tiempo, el GP de la República Checa vio sucederse a distintos vencedores. Dani Pedrosa en 2014, Jorge Lorenzo en 2015, Cal Crutchlow en 2016, Marc Márquez en 2017, Andrea Dovizioso en 2018:fueron seis los que se alternaron antes de que Márquez lograra repetir su éxito en 2019, año de su dominio total sobre el campeonato.

La edición de 2020 se inclinó a favor de Brad Binder, en una victoria que dejó huella: era la primera del sudafricano, en su tercera salida en MotoGP, y también la primera de KTM. Sin embargo, es Honda la que cuenta con el mayor número de éxitos allí, nueve, frente a los seis de Yamaha, que sin embargo no ha vuelto a ganar allí desde hace 11 años.

Ducati ya se ha impuesto cuatro veces, primero durante las eras de Stoner, Capirossi y Dovizioso, antes de dejar su huella en el regreso del circuito checo al campeonato el año pasado. Marc Márquez logró allí el doblete, en una serie de siete fines de semana perfectos que entonces estaba encadenando para ir a por el título.

Los últimos poleman y vencedores en el GP de la República Checa:

Año Pole position Victoria sprint Victoria GP 2025 P. Bagnaia M. Márquez M. Márquez 2020 J. Zarco - B. Binder 2019 M. Márquez - M. Márquez 2018 A. Dovizioso - A. Dovizioso 2017 M. Márquez - M. Márquez

Siguiente carrera: Gran Premio de los Países Bajos (26-28 de junio)