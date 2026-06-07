GP de Hungría de MotoGP: Marc Marquez vence a Acosta para ganar, el dúo de Aprilia choca

Marc Márquez venció a Pedro Acosta en un duelo épico para lograr una contundente victoria en MotoGP en el Gran Premio de Hungría, mientras el dúo de Aprilia Jorge Martín y Marco Bezzecchi chocó en la largada.

Tras perder el liderato de la carrera al principio, Márquez marcó una serie de vueltas rápidas para volver a cerrar la brecha con Acosta, superando al rival de KTM justo después del ecuador para conseguir una doble victoria en Balaton Park Circuit.

El resultado también marcó la primera victoria en un gran premio de 2026 para el piloto de Ducati, apenas un mes después de someterse a una doble cirugía para tratar una lesión de hombro y los persistentes problemas en su hombro derecho.

Francesco Bagnaia acompañó a su compañero de equipo en el podio, mientras Ai Ogura fue el único piloto de Aprilia en sumar puntos en un día horrible para la fábrica de Noale.

En la salida de la carrera, el campeón de 2024 Martín perdió el control de su Aprilia en la frenada de la curva 1 y chocó contra su compañero de equipo Bezzecchi, quien a su vez golpeó las motos de Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio.

Solo di Giannantonio pudo volver a montar en su moto, con las tres Aprilia y Aldeguer fuera de carrera en el acto. Este fue el segundo incidente de este tipo entre las dos Aprilia oficiales, después de que Martín provocara un accidente similar en el sprint de Motegi del año pasado.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Con varios de los favoritos fuera de la pelea, Márquez y Acosta se escaparon rápidamente al frente. Bagnaia también aprovechó la situación para ascender al tercer puesto, mientras que otros de los grandes beneficiados fueron Jack Miller (Pramac) y Luca Marini (Honda), que de repente se encontraron en cuarta y quinta posición respectivamente.

En cabeza, Acosta comenzó a meter presión a Márquez, ansioso por evitar una repetición del sprint del sábado, cuando el vigente campeón del mundo se escapó en las tres primeras vueltas.

Siguiéndolo de cerca en el primer sector, Acosta metió su KTM por el interior en la curva 5, consolidando la maniobra para tomar el liderato de la carrera. Una vez delante, Acosta amplió su ventaja a más de un segundo en la quinta de 23 vueltas, pero Márquez redujo de nuevo la diferencia a tres décimas en el ecuador.

La batalla entre ambos se intensificó en la vuelta 14, cuando Márquez completó un adelantamiento en la chicana de las curvas 9-10, solo para que Acosta le devolviera la maniobra en la curva 12.

Márquez intentó otro adelantamiento en la última curva, pero los dos pilotos hicieron contacto, con Acosta manteniendo el liderato.

En la vuelta siguiente, Márquez repitió de nuevo su adelantamiento en la chicana, pero esta vez salió mucho mejor para eliminar cualquier posibilidad de contraataque.

El nueve veces campeón del mundo finalmente vio la bandera a cuadros con 1.3s de ventaja, asegurando su primera victoria en un gran premio desde el GP de San Marino del pasado septiembre.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta no tuvo respuesta al ritmo de Márquez, pero sumó una sólida cantidad de puntos con el segundo puesto, mientras Bagnaia terminó a cinco segundos en tercer lugar para lograr su tercer podio consecutivo.

La posición de mejor del resto fue para el piloto de Trackhouse Ogura, que remontó desde la 11ª posición en la vuelta inicial para terminar cuarto, adelantando al piloto de Honda Marini en la penúltima vuelta.

El debutante de LCR Diogo Moreira logró una sólida sexta posición, mientras el prometedor regreso de Iker Lecuona a MotoGP continuó al lograr el séptimo puesto para Gresini.

Miller se mantuvo octavo con su Yamaha con falta de potencia, por delante de las KTM de Enea Bastianini y Brad Binder.

El piloto de Tech3 Bastianini estaba peleando con Joan Mir por la séptima posición, pero recibió una penalización de long lap cuando se fue largo en la curva 1 y golpeó de lado a la Honda al volver a la trazada.

Mientras tanto, Toprak Razgatlioglu terminó 11º para Pramac, mientras di Giannantonio se recuperó del caos de la primera vuelta para acabar 12º por delante de Alex Rins de Yamaha y de su compañero de equipo en VR46 Franco Morbidelli.

Maverick Vinales, de Tech3, sumó el último punto en 15ª posición, mientras el piloto sustituto Cal Crutchlow fue 16º y último de los clasificados.

Joan Mir se unió a la lista de abandonos al caerse en la curva 11 en la vuelta 15, mientras Fabio Quartararo también sufrió un abandono tras entrar en boxes por razones desconocidas.