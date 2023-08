Iannone: "Sólo me arrepiento de haber dejado Ducati"

El largo períiodo de espera forzada está a punto de terminar. En noviembre Andrea Iannone volverá a ser un piloto empleable en los campeonatos de la FIM tras el fin de su inhabilitación por dopaje y podrá retomar su carrera, en busca de nuevas satisfacciones.

El italiano recibió una inhabilitación de cuatro temporadas por dar positivo por Drostanolona en un control antidopaje realizado durante el Gran Premio de Malasia 2019, pero ahora el calvario está a punto de terminar. Por eso, él y su entorno trabajan sin descanso para tratar de encontrar una buena moto para la próxima temporada.

En las últimas semanas se ha hablado de su salto al Mundial de Superbikes para defender los colores del equipo GoEleven. Iannone, en los últimos días, ha concedido una entrevista a Icon Magazine en la que ha tocado varios puntos.

En primer lugar, se refirió a las cosas que, en retrospectiva, le hubiera gustado cambiar de su carrera en MotoGP. De las palabras de Iannone se desprende que de lo que más se arrepiente fue, y sigue siendo, su adiós a Ducati a finales de 2016, cuando decidió pasarse a Suzuki.

"Si tuviera que pensar en las cosas que hice, pero con la cabeza de hoy, habría hecho muchas cosas de manera diferente", comenzó Iannone. "Por ejemplo, sólo me arrepiento de haber dejado Ducati".

Andrea Dovizioso, equipo Ducati, Andrea Iannone Foto de: Ducati Corse

"Tenía varias opciones y elegí la que me pareció correcta (Suzuki), pero en Ducati me dejé el corazón".

No se trata sólo de MotoGP, porque el piloto de 34 años sigue sintiéndose un piloto que puede dar mucho a alto nivel. Superbike, por ejemplo, es una opción que podría concretarse en un futuro próximo, con vistas a 2024.

"Por ahora tengo que mantener la boca cerrada, estamos trabajando, pensando en el futuro próximo, que está bastante cerca. Mi suspensión está llegando a su fin y la línea de meta está a la vista. Recuperaré mi licencia en noviembre".

"Hay contactos, conversaciones, estamos hablando y estoy contento de que siga habiendo interés por mí. Eso me enorgullece y me hace feliz. Luego, dónde, cómo y cuándo, Superbike o MotoGP, es demasiado pronto para decirlo. Pero en estos años siempre hemos trabajado para volver. He perdido mucho tiempo, pero lo más importante es tomárselo todo con dignidad".

"No quiero venganza, nunca me gustaron, en los últimos años me sentí libre, nunca atrapado. Espero volver a hacer lo que me gusta, pilotar motos a 300 km/h, tan fuerte como pueda, sintiéndome más ligero. Esta es mi vida", concluyó Iannone.