Iannone: "Solo me llamaron Lorenzo y Viñales"

La noticia saltó el pasado 17 de diciembre, cuando la FIM anunció la suspensión del italiano por haber dado positivo en un control antidopaje realizado durante el fin de semana del Gran Premio de Malasia.

El piloto entró, desde entonces, en una batalla legal para demostrar su inocencia y ahora mismo el caso está recurrido al TAS, que deberá tomar una decisión sobre los 18 meses que la FIM pide de suspensión para Iannone.

Para el italiano, estos meses han sido un verdadero infierno y ahora denuncia que no recibió el apoyo de sus compañeros de profesión.

La defensa del corredor se ha basado en la contaminación de los alimentos que tomó durante la gira asiática para justificar el positivo, algo que le puede pasar a cualquier piloto.

“No espero mucha respuesta por parte del resto de pilotos, pero te aseguro que cuando se vuelva a correr, en la Comisión de Seguridad, voy a pedir una modificación del reglamento, es un tema que debemos afrontar, lo digo por el bien de todos y pensando en los demás pilotos. Me disgusta haber tenido que pasar por esto el primero”, explica Iannone en una entrevista en la revista italiana Motosprint.

Iannone desvela la respuesta del resto de pilotos ante esta situación tan dura y difícil.

“Solo me han llamado Jorge Lorenzo y Maverick Viñales, que quizá son los dos pilotos con los que menos relación tengo respecto a los demás. Pero no quiero hacer polémica”, cierra sobre una cuestión que, evidentemente, le duele al no haber recibido ninguna llamada de sus compatriotas de la parrilla.

Lo que sí destaca es el apoyo de su equipo, Aprilia, que lo ayudó desde el primer momento.

“Le estoy muy agradecido a Aprilia. Me han apoyado en todo momento, siempre han creído en mi inocencia. Para ellos hubiera sido mucho más fácil bajarme de la moto y fichar a otro piloto, y había mucho que querían ocupar mi sitio. Eso me hubiera dejado solo para afrontar el caso, lo que me hubiera hecho las cosas mucho más difíciles”.

Iannone cuenta en la entrevista que viajó a Qatar para la presentación del equipo en febrero, y que el equipo le propuso quedarse un día más pese a que no podía subirse a la moto por la suspensión por dopaje.

“Decliné quedarme y regresé esa misma tarde, ver aquella moto con tanto potencial y no poder pilotarla fue un verdadero sufrimiento”, dice.

“Era un poco como ver a tu mujer que se va a la cama con otro hombre delante de tus propios ojos. Es lo peor que te puede pasar, tenia un poco de celos y preferí irme. Como se dice en estos casos, ojos que no ven, corazón que no siente”.