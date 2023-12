El impacto físico y mental del accidente de Barcelona para Bagnaia

Su accidente en Barcelona pasará a la historia como uno de los momentos más destacados de la temporada 2023 de MotoGP, si no más allá. En la pole position y favorito para la victoria, Pecco Bagnaia había pasado la primera curva en una sólida ventaja, cuando salió despedido de su moto a la salida de la curva 2 y vio cómo el pelotón se le echaba encima mientras aterrizaba en medio de la pista.

Aunque fue golpeado impotentemente por otro competidor, fue un milagro que sólo sufriera un golpe en las piernas (sobre todo en la derecha) y que no se rompiera nada a pesar de sufrir impresionantes hematomas. Por todo ello, Bagnaia lleva varias semanas arrastrando las secuelas de esta espantosa caída, tanto físicas como mentales.

"Han sido momentos complicados", admitió al hacer balance de su temporada durante los festejos organizados por Ducati la semana pasada en Bolonia. "Al día siguiente, cuando me desperté, estaba realmente destrozado. No podía hacer nada, pero empezamos el tratamiento de inmediato para poder correr en Misano cinco días después. Me las arreglé para clasificarme para la Q2, salir desde la primera fila y terminar en el podio en las dos carreras. Así que sólo perdí 14 puntos, cuando podrían haber sido 37 [si me hubiera retirado].

"Creo que eso marcó la diferencia y que esta carrera fue fundamental. Pero mentalmente, ya no era capaz de expresarme al 100%, especialmente en las primeras partes de la carrera y en la calificación, así que fue un poco complicado volver al ritmo que encontré en las últimas series."

Frente a Jorge Martín, el piloto italiano sufrió especialmente en las carreras al sprint. "Digamos que los sprints se me complicaron un poco a partir de Barcelona, porque hasta entonces había ganado cuatro. En la segunda parte, me limitó un poco y, cuando podíamos haber sido competitivos, hicimos una mala elección de gomas o tuvimos problemas con el neumático" Resultado : de los ocho sprints organizados después de Barcelona, Martín ganó siete, Bagnaia ninguno. Sólo en esas ocho carreras, el español sacó 48 puntos a su rival.

"Estábamos empezando la parte final del campeonato, con muchas carreras por delante", recuerda Paolo Ciabatti al hacer balance de la situación para la web oficial de MotoGP. "Podría haber tenido consecuencias mucho más graves. No se rompió nada, pero fue un accidente espantoso y obviamente le dejó huella en el cuerpo. Cuando volvió, en Misano, con muletas, nuestros planes eran totalmente diferentes porque es una pista en la que Pecco puede marcar generalmente la diferencia ; salvó dos terceros puestos allí, pero sin embargo todavía no estaba al 100% en India y Japón."

Varios Grandes Premios afectados por este accidente

Photo by: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team

A pesar de este accidente y de sus efectos en sus siguientes Grandes Premios, a pesar del impulso que recibió el campeonato de Jorge Martín tras el mismo y de los grandes puntos cosechados por el español, Pecco Bagnaia ha conseguido entrar en el selecto círculo de campeones que han ganado un segundo título consecutivo en la categoría reina. Se coronó campeón en el último Gran Premio y terminó la temporada con el mayor número de victorias, podios dominicales, pole positions y clasificaciones en primera fila.

Ante las dificultades que surgieron en la segunda mitad del campeonato, ¿seguía creyendo Bagnaia que podía lograrlo? "Soy muy orgulloso, por eso pensaba en ello todo el tiempo y lo quería a toda costa", dice Bagnaia. "Me habría costado aceptar la derrota, pero al fin y al cabo, a veces hay que hundirse para volver a levantarse, porque siempre se aprende de cada dificultad. Y creo que esta segunda parte de la temporada ha sido una lección muy importante para mí y para todo mi equipo."

"Creo que si no hubiera sido por su caída en Barcelona, Pecco habría terminado antes la carrera por el título", afirma Paolo Ciabatti para Motorsport.com. "Martín hizo una última parte de la temporada extraordinaria, pero Francesco tenía 66 puntos de ventaja, salía desde la pole y lideraba en la curva 2. Era una carrera en la que estaba bastante confiado. Era una carrera en la que estaba bastante seguro de poder ganar y también estaba bastante seguro de poder ganar en Misano. Pero no puntuó en Barcelona [el domingo] y en Misano iba con muletas. Luego corrimos inmediatamente en India y Japón, así que no tuvo mucho tiempo para recuperarse mental y físicamente".

Tras el exitoso desenlace de este campeonato, su tenacidad ante la adversidad es la mayor cualidad que la dirección de Ducati reconoce en el vigente campeón. "Vimos su pierna y puedo decir que todavía sangraba en Japón", asegura el Director Deportivo. "Sin quitarle nada a Jorge, que estuvo excepcional, por eso creo que la actuación de Pecco es aún más valiosa porque también supo gestionar y controlar el dolor físico, que fue muy fuerte durante mucho tiempo. Demostró que era un campeón sobre la moto, pero también en la gestión de todo ello, con una fuerza interior increíble. Otros habrían tirado la toalla".

"El final de temporada fue difícil para él. A partir de Barcelona, Jorge fue más rápido que él en muchos circuitos. Para mí, supo manejar muy bien la presión durante la temporada y eso es algo muy importante", elogia también Gigi Dall'Igna, que destaca el talento y la determinación de su piloto, así como su capacidad para "maximizar cada esfuerzo con madurez y experiencia, incluso cuando las cosas se ponían tensas y difíciles".

Con Matteo Nugnes