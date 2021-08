Incendio en las motos de Pedrosa y Savadori detiene el GP de Estiria

En la tercera de las 27 vueltas de la carrera de MotoGP en el Red Bull Ring, Dani Pedrosa se fue al suelo a la salida de la curva 3 cuando rodaba 12º. La KTM del español se quedó en medio de la pista y Lorenzo Savadori se la encontró.

El italiano chocó con la RC16 y su moto quedó envuelta en llamas, lo que obligó a sacar inmediatamente la bandera roja.

Pedrosa se levantó rápidamente tras la caída, mientras que Savadori tuvo que ser evacuado en camilla. El piloto de Aprilia se sentó posteriormente a un lado de la pista y se le vio hablando con el personal médico. El #32 fue trasladado a la Clinica Mobile para ser examinado.

Al no haberse cumplido tres vueltas, Pedrosa podrá reanudar la carrera con su segunda moto, aunque no tendrá repuesto en caso de que se declare flag to flag.

En el momento de la bandera roja, Pecco Bagnaia lideraba la carrera seguido de Jorge Martín.

La carrera se reanudará a 26 vueltas –una menos de las programadas inicialmente– tras limpiar a fondo la curva 3. El orden de la parrilla será el mismo que en la salida original, con Martín en la pole por delante de Bagnaia y Quartararo.