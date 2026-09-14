Italia busca respuestas ante el dominio español y la falta de relevo generacional en MotoGP

Los fabricantes italianos siguen marcando presencia en MotoGP, pero no hemos vuelto a escuchar el himno nacional italiano en honor a un piloto en el podio dominical desde Mugello. Desde entonces, los pilotos españoles han logrado seis victorias —cinco de ellas a cargo de Marc Márquez—, con la única excepción del triunfo del japonés Ai Ogura en Assen.

Los pilotos españoles culminaron su racha dorada por todo lo alto en Misano, copando las seis primeras posiciones. Fue un pleno histórico que nunca antes habían logrado, y que cobró aún más relevancia al producirse en casa. Las cosas no fueron mucho mejor en las categorías inferiores, donde hubo que "conformarse" con el cuarto puesto de Matteo Bertelle en Moto3 y el quinto de Tony Arbolino en Moto2.

Sin embargo, la verdadera preocupación no es el futuro inmediato; el año que viene seguiremos contando con seis pilotos en la categoría reina, todos ellos con perspectivas prometedoras, aunque se trate de una generación que empieza a rondar la treintena.

Franco Morbidelli no estará, pero Nicolò Bulega ocupará su lugar en el equipo VR46, llegando casi con total seguridad como campeón del mundo de Superbike. El problema es que, ahora mismo, no parece haber una cantera de talento adecuada para relevar a esta generación: un grupo de pilotos que, aun sin haber ganado títulos mundiales en las categorías inferiores (aunque Pecco Bagnaia conquistó dos, además de sus títulos de MotoGP), al menos lucharon por el campeonato hasta el final.

Este tema se abordó en profundidad con ellos tras la carrera de Misano, ya que la brecha parece agrandarse año tras año; a falta de un tercio para terminar la temporada, España lidera todas las clasificaciones del mundial y sigue produciendo talento a un ritmo vertiginoso, siendo el ejemplo más reciente Maximo Quiles (en la foto superior junto a los hermanos Márquez), quien, pese a competir todavía en Moto3, parece destinado a dejar huella en este deporte.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Di Giannantonio ya ha puesto en marcha su propia agencia

Fabio Di Giannantonio fue el mejor de los pilotos italianos, aunque sin duda albergaba mayores ambiciones que el séptimo puesto logrado en Romaña. Al reflexionar sobre un domingo difícil, el piloto romano atribuye el resultado a incidentes concretos —en particular, la caída de Marco Bezzecchi, favorito de la carrera—, al tiempo que reconoce la escasez de nuevos talentos emergentes.

"Fue un día duro para nosotros, los italianos, y terminar séptimos" —incluso siendo el mejor italiano— no supone gran consuelo. Bezzecchi se cayó en la primera vuelta, pero de haberse mantenido en pista habría realizado una actuación fantástica.

"Podría haber luchado por la victoria y ahora estaríamos hablando de otra cosa. Es cierto que nuestra cantera de talentos es algo limitada; hay pocos pilotos jóvenes en Italia. Los de mi generación ya hemos llegado a MotoGP, así que debemos empezar a trabajar con los más jóvenes para garantizar que sigamos produciendo pilotos de nivel para este deporte".

A su manera, el piloto del equipo Pertamina Enduro VR46 ya ha empezado a dar pasos en esa dirección: "Mi representante y yo creamos una agencia llamada Front Row; intentamos ayudar a pilotos de diversas categorías. Mi papel consiste simplemente en compartir mi experiencia: transmitir lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo. Es difícil saber si alguien de Front Row llegará a la élite, pero disfruto echando una mano; aunque no soy mayor, esto me hace sentir joven y con energía renovada".

"El talento existe. Cuando ves a tantos chicos pilotando, siempre detectas a alguien con verdadero potencial. Se podrían hacer muchas cosas; quizá hablar con la Federación y adoptar otras medidas para fomentar el talento joven", concluyó.

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Marini confía en la VR46, pero la economía italiana no ayuda

Luca Marini se expresó en términos similares respecto a lo ocurrido en el GP de San Marino, donde los pilotos españoles dejaron huella. No obstante, también puso de relieve el difícil contexto en Italia, donde —en parte debido a factores económicos— resulta complicado llevar a un joven piloto hasta el nivel del Campeonato del Mundo. Dicho esto, el piloto de Honda parece depositar gran confianza en las últimas incorporaciones a la VR46 Riders Academy: Matteo Gabarrini, Lorenzo Pritelli y Leonardo Casadei.

"Sinceramente, si 'Bez' no se hubiera caído en la curva 13 durante la primera vuelta, habría ganado la carrera. Sin duda estaba en la pelea; tenía un potencial increíble. 'Diggia' fue muy rápido durante todo el fin de semana; simplemente tuvo una mala salida. Al final, fui el mejor piloto de Honda. Así que los italianos son rápidos. Pero es cierto que entre las futuras generaciones de pilotos hay muchos más españoles que italianos", comentó Luca.

"La situación económica de muchas familias en Italia es muy compleja y difícil. Y este es un deporte muy costoso. Lograr que un joven piloto llegue a los 18 años es una tarea ardua; requiere mucho dinero. España, en cambio, parece estar mejor organizada. La Federación Italiana está haciendo todo lo posible y hay jóvenes talentos prometedores. La VR46 está dedicando mucho esfuerzo a este ámbito. Hay tres jóvenes pilotos que están progresando mucho en el Campeonato del Mundo Júnior; solo tenemos que intentar transmitirles nuestra experiencia y ayudarles a desarrollarse lo más rápido posible", añadió.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bagnaia destaca las diferencias en cuanto a normativa y costes

Al igual que Marini, Pecco Bagnaia forma parte de la VR46 Riders Academy y subraya el papel fundamental que desempeña la organización creada por Valentino Rossi a la hora de ayudar a tantos pilotos de esta generación a llegar a MotoGP. Sin embargo, el piloto de Ducati también considera que las restricciones normativas —y, sobre todo, las diferencias de costes respecto a España— hacen que iniciarse en el motociclismo en Italia resulte prohibitivamente caro.

"Digamos que la Academia está dedicando mucho esfuerzo a esto, porque están surgiendo pilotos con un talento enorme que también llegarán a lo más alto. Dicho esto, existe una gran diferencia en cuanto al compromiso con la formación de jóvenes talentos; Italia hace lo que puede. Pero, por ejemplo, en España puedes entrenar con una moto de 600 cc o 1000 cc desde una edad temprana y sin restricciones, mientras que aquí no puedes hacerlo hasta alcanzar cierta edad", explicó Pecco, quien acaba de completar su tercer fin de semana de carreras consecutivo en Romaña sin sumar ni un solo punto.

"Rodar en circuitos de tamaño reglamentario en Italia es casi imposible porque resulta demasiado caro. En España, en cambio, hay circuitos por todas partes y rodar cuesta muy poco. Así pues, el enfoque es distinto y una gran cantidad de pilotos —incluidos los italianos— acuden allí para entrenar. Además, los principales campeonatos para jóvenes pilotos se celebran en España; las motos son las mismas que se utilizan en el Mundial, lo que lo convierte en un trampolín fantástico. En Italia hacemos lo que podemos con los recursos disponibles, pero reconozco que quizá falte una infraestructura adecuada".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bastianini, abierto a la idea de una futura EB Academy

Enea Bastianini —que terminó octavo en Misano— fue quizá la mayor sorpresa; el piloto de KTM Tech3 llegó a decir, aunque en tono de broma, que le atraería la idea de emular a Valentino Rossi en el futuro creando su propia academia para ayudar a prosperar al talento local.

"España atraviesa un momento increíble, produciendo muchísimos pilotos, mientras que a nuestras nuevas generaciones parece costarles un poco más. Quizás nos corresponda a nosotros, los pilotos, hacer algo por ellos en el futuro e intentar fomentar el talento joven. Ahora mismo solo existe la VR46 Academy, pero tal vez algún día pueda haber una EB Academy (risas). La idea de verme fuera de este mundo me entristece, así que es una posibilidad".