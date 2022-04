"No me importa volver a Pramac", asegura Miller

Cargar reproductor de audio

El australiano lideró más de la mitad de la carrera en Austin este domingo, pero en la parte final de la carrera el italiano Enea Bastianini, con una Ducti 2021, le pasó y acabó llevándose la victoria, una nueva muesca del chico del equipo Gresini en su batalla por hacerse con el sitio de Jack Miller en el equipo oficial la próxima temporada.

Por primera vez, en la rueda de prensa posterior a la carrera, en la que Jack acabó tercero, le preguntaron al australiano si volvería a Pramac el año próximo como mal menor.

"Todas las motos son buenas, son fantásticas, son la misma moto, para mi lo importante es estar en MotoGP, no me importa en que equipo, solo quiero vivir mi sueño y seguir aquí, con los fans, disfrutando de las carreras”, respondió Miller, dejando claro que no le supondría un problema deshacer el camino y volver al equipo satélite de la marca italiana, en el que ya estuvo antes de dar el salto a MotoGP.

Y sobre si el resultado de este domingo puede influir en la decisión de la marca italiana, no quiso alargarse.

“No lo sé, yo estoy aquí para hacerlo lo mejor posible, si me renueva Ducati será fantástico, a mi me encanta el equipo, pero no depende de mi, yo me centraré en hacerlo lo mejor posible”.

Lo cierto es que Miller lideró muchas vueltas, pero no aguantó la parte final de la carrera y acabó cediendo dos puestos, ya que en la última vuelta le pasó también Alex Rins.

“Las cosas son como son, es lo que hay, la temporada empezó un poco difícil, el fin de semana en Argentina no fue nada sencillo, este es un campeonato largo, queda mucho por hacer, me siento bien, ha sido una carrera dura, no hay dudas al respecto, he intentado escaparme pero no ha sido posible, no he podido ganar”, admitió.

“He cometido un par de errores en la curva 11 y no he podido asegurar el segundo puesto tampoco. La cosa se ha complicado al final pero por lo menos hemos acabado en el podio, ha sido una bonita batalla con Rins, un gran duelo, muy limpio”, explicó Miller.

Miller, que en años anteriores se las tuvo tiesas con Joan Mir, ha querido insistir en la batlla con Rins, que calificó de limpia varias veces.

“Alex ha luchado fuerte en las últimas curvas y ha habido un momento en que no he podido gestionar bien la goma trasera, lo más importante era no cometer errores pero tanto Enea como Alex han hecho una gran carrera. Pero hemos demostrado que tenemos un buen ritmo en carrera, que es importante”.

De momento las carreras hasta ahora han sido una locura y los cuatro grandes favoritos aún no han ganado este año.

“En Europa va a seguir todo igual, es un campeonato muy largo, muy apretado, las cosas seguirán así cuando lleguemos a Portimao. Lo más importante, al final, es divertirse corriendo carreras y si llegas al podio, mejor”.

Miller dijo que no ha cambiado nada sustancial para haber entregado un buen rendimiento este fin de semana.

“Si supiera lo que ha cambiado para estar en el podio, lo haría constantemente”, soltó.

Y sobre la diferencia con Bastianini, no la centró en el hecho que lleven motos diferentes.

“Enea tiene un estilo muy particular, está muy centrado y constante, es capaz de mantenerse estable y tranquilo sobre la moto todas las vueltas. Es muy rápido, pequeño y escurridizo”.

“El paquete técnico es importante, pero el primer sector de Austin es muy físico, no tiene nada que ver si vas con una Ducati 2021 o 2022, ha sido muy cansado, pero Enea ha gestionado muy bien el primer sector, en una vuelta hace bien todos los sectores, con el viento no era fácil gestionarlo”.

El australiano también considera que el circuito ha mejorado tras las reformas.

“El reaslfaltado ha ayudado mucho a conseguir una carrera con récord incluido, y no podemos olvidar que Marc Márquez ha estado ausente los dos últimos fines de semana, él casi siempre ha conseguido ganar aquí, pero ahora todos los pilotos están a muy alto nivel”, en referencia a que con Marc en forma la cosa hubiera sido diferente.

Por último, le preguntaron si la Ducati 2021 que lleva Bastianini es todavía mejor que la 2022.

“No creo que la Ducati 2021 sea mejor para gestionar el neumático que la 2022, el año pasado Bastianini llevaba la 2019 y ya lo hacía igual, así que es mérito suyo, es rápido y bueno en la gestión del tiempo. Me gustaría emular la gestión de Enea, pero no puedo y eso que yo llevo aquí muchos más años que él”, cerró.