MotoGP GP de Australia

Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”

El australiano se quedó sin la posibilidad de disputar su despedida de MotoGP en Phillip Island después de que el clima obligara a cancelar el evento

Rachit Thukral

Publicado: 25 oct 2026, 10:38

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Jack Miller admitió que se siente "enojado" por la cancelación del Gran Premio de Australia, y dijo que perderse una última carrera de MotoGP delante de su público local fue "difícil de digerir".

La baja visibilidad dejó inoperable el helicóptero médico en Phillip Island, lo que obligó a dirección de carrera a cancelar toda la actividad en pista prevista para el domingo, incluido el evento principal de la categoría reina.

La decisión puso un final decepcionante a la etapa de Phillip Island como sede de MotoGP, con el popular circuito de 4,4 km listo para ser reemplazado por un nuevo trazado urbano en Adelaide el próximo año.

Pero la noticia también fue un duro golpe para Miller, piloto de pramac, que esperaba hacer una última aparición en su circuito de casa como piloto de MotoGP antes de pasar al Campeonato Mundial de Superbikes el próximo año.

El australiano agradeció a los aficionados que desafiaron el clima para asistir al evento y expresó su decepción porque se les negó la oportunidad de ver correr a sus pilotos favoritos.

"Es un poco diferente a cómo empezaron las cosas para WG [Wayne Gardner] allá por el '89", dijo, en referencia a la primera carrera de MotoGP en Phillip Island hace casi cuatro décadas.

"Ustedes, los aficionados, han sido increíbles durante todos estos años", dijo en la parrilla antes de las vueltas de desfile. "En mi pequeña década aquí, ustedes han sido los mejores.

"Solo puedo hablar en nombre de los otros chicos. Estoy seguro de que lo han dicho durante el fin de semana, pero es increíble tener a todos los chicos aquí este fin de semana, todas estas leyendas, y ha sido un placer correr delante de ustedes, aficionados de Phillip Island, durante este último tiempo, y gracias por los recuerdos".

Agregó: "Ha sido un absoluto placer correr delante de ustedes, son los mejores aficionados del mundo y perdón por haber tenido que saltarnos otra, esto me enoja muchísimo".

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de la cancelación de la carrera, toda la parrilla salió a la pista para dar dos vueltas de desfile, mientras el campeonato se despedía de una de sus sedes más populares.

Miller entretuvo al público con un largo caballito en la recta de salida/meta, antes de estacionar su Yamaha a un costado de la pista y lanzar sus guantes al aire.

"Maldita sea, Phillip Island. Realmente sabes cómo romperle el corazón a un tipo", escribió más tarde en redes sociales. "Bastante destrozado, para ser honesto. Mi última carrera de MotoGP en casa y ni siquiera pudimos correr. Después de un fin de semana tan fuerte, es difícil de digerir.

"Pero a cada uno de ustedes que vino, soportó el tráfico, la lluvia y el maldito clima horrible para apoyarnos, ¡¡GRACIAS!! Han sido absolutamente increíbles, no solo este fin de semana sino durante toda mi carrera en MotoGP.

"Ha sido un privilegio absoluto correr delante de todos ustedes durante la última década. Desde el fondo de mi corazón, gracias por todos los recuerdos, Phillip Island. Los atesoraré para siempre.

"Y a mi equipo, gracias por hacer que este fin de semana fuera tan especial. Una lástima que no hayamos podido poner esos colores a trabajar, pero al menos hoy ganamos el premio a los mejor vestidos".

Miller debía largar su gran premio de casa desde el cuarto lugar de la parrilla, después de haber sido el piloto de Yamaha más rápido durante todo el fin de semana. El australiano iba a competir con una decoración especial amarilla y verde que había diseñado para su evento local.

El piloto de 31 años podrá disputar otra carrera de campeonato mundial en Phillip Island en febrero, cuando el WSBK realice su propia última visita al circuito ubicado justo a las afueras del Melbourne continental.

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