Miller, exclusivo: "Nadie gana cuatro carreras de MotoGP por casualidad"

El australiano acumula ya siete podios en el presente curso, el último con Ducati antes de enfundarse en el mono de KTM a partir de la próxima temporada. El piloto de Townsville atraviesa un momento dulce. Llegaba de arrasar en Japón, donde se llevó el triunfo más aplastante de su etapa en MotoGP, y se iba hacia su país, donde este próximo fin de semana contraerá matrimonio.

Pregunta. ¿La victoria en Motegi fue la más sencilla de su carrera?

Respuesta. No lo fue por el estrés mental al que estuve sometido la mayor parte del tiempo. La concentración que debes mantener es probablemente más exigente que cualquier cuerpo a cuerpo. Porque estás peleando constantemente contra tu cerebro, que te está diciendo que has cometido un error aquí, o que te has ido largo allí. Pero, si dejamos a un lado eso, aquella carrera fue increíble, algo que nunca pensé que podría hacer porque no es algo que me salga natural.

P. ¿Ganar con tanta claridad era algo que llevaba tiempo buscando?

R. Por supuesto. Siempre me fijé en el tipo de victorias de Casey Stoner, de Jorge Lorenzo, Pecco Bagnaia, o incluso de Valentino Rossi, que pasó por etapas de gran dominancia. Pilotos que eran y son capaces de liderar desde el principio y de mantenerse allí todo el tiempo. Siempre les tuve muy en cuenta porque eran mis ídolos, y me imaginaba haciéndolo yo. Es verdad que gané en Jerez (2021), pero fue porque a Fabio Quartararo le dio el síndrome compartimental. Fabio era el más rápido ese domingo.

P. O sea, que la victoria en Japón no tiene ningún 'pero'.

R. Exacto. La primera, en Assen (2016), bajo la lluvia, me la jugué con Marc Márquez, que estaba más centrado en el título que en ganar allí. Valentino se cayó, igual que otros. Aquella victoria tuvo muchos 'pero'. En Jerez, el brazo de Fabio. Y en Le Mans (2021) llovió, pero también es verdad que tuve que hacer dos 'long lap'. En Japón no hubo ningún 'pero'. No quiero sonar arrogante, pero nadie gana cuatro carreras de MotoGP por casualidad. Una, puede ser. Cuatro, no. Es verdad que ha habido momentos en los que he tenido suerte, pero esta vez, no.

P. Si tenemos en cuenta su nivel actual, y que el fin de semana que viene se casa, ¿atraviesa el mejor momento de su vida?

R. Sin duda, al 100%. Me siento completo, feliz. Me encanta mi trabajo, estoy rodeado de gente increíble y puedo hacer aquello que siempre soñé. Ahora, además, me acompaña mi mejor amiga. Esa sensación es brutal.

P. ¿Hasta qué punto la consistencia que exhibe en pista responde a la que también tiene fuera de ella?

R. Creo que tiene mucha relación. La constancia es algo en lo que he trabajado mucho. Tener una vida tranquila y estable en casa, no estar solo todo el tiempo, en Andorra, sino tener a alguien con quien hablar más allá del perro, pues hace las cosas más sencillas. Los malos días son menos malos con alguien a tu lado.

P. ¿Cómo ha cambiado Jack Miller en los últimos seis o siete años?

R. Muchísimo. Sé las cosas que hice en el pasado, y creo que son evidentes desde fuera. Ya no soy aquel niño salvaje de cuando llegué aquí. Y el cambio fue para bien.

P. ¿Qué le diría a aquel chico?

R. Haz lo que haces. No cambiaría mi historia por nada del mundo. He aprendido muchos valores, no solo como piloto sino también como persona. Cómo convertirme en el hombre que soy, a partir de los errores y los aciertos que he cometido. Creo que al mundo le falta un poco eso: gente que salga y cometa errores. Después, te das cuenta y aprendes de ello.

P. ¿Qué es lo que más echará de menos de Ducati?

R. Muchas cosas, pero seguro que no la cantidad de eventos en los que tengo que participar (se ríe). Echaré de menos a los técnicos, a los chicos, al grupo de Gigi [Dall'Igna], la profesionalidad y el talento del equipo. Su único objetivo es ganar este maldito campeonato.

P. ¿Qué opina de la forma en que Ducati está jugando sus cartas en este Mundial?

R. Tengo la sensación de que todo el mundo opina sobre las fábricas italianas. Si te fijas en la Fórmula 1, Ferrari se lleva palos independientemente de las decisiones que se tomen. Con Ducati pasa lo mismo. Y eso ocurre porque las caras de los jefes son muy visibles, son como personajes y eso les hace más vulnerables, les expone mucho más que al resto. A quién criticarán de Yamaha, ¿a Lin Jarvis? Jarvis simplemente trabaja en Yamaha, así que es diferente. Al margen de eso, las cartas de Ducati están allí, pero hay muchas variables.

P. Pero estamos hablando de ocho motos, un tercio de la parrilla, que pueden jugar a tu favor.

R. Pero ¿y si esos pilotos no están delante? Entonces, ninguno de los planes que puedas proyectar tiene sentido. En mi opinión, lo que pasó en Motegi, en medio del grupo, entre Pecco y Enea Bastianini, no tenía que haber pasado. Fue una estupidez, fue un ejemplo de un piloto que en ese momento no pensó con claridad. Yo he estado en esa posición antes, con Andrea Dovizioso y también con Bagnaia. Y tuve muy claro mi papel. No hay gloria en pelear por una cuarta o una quinta plaza. Pero estos chicos son jóvenes y tienen hambre.

P. ¿Cómo le convenció KTM para regresar allí en 2023?

R. No tuvieron que convencerme para nada, sino que salió de mí. Cuando vi que Ducati me pedía tiempo, le dije a Aki [Ajo, su agente], que hablara con KTM. Y se entusiasmaron inmediatamente. Además, todo coincidió con la marcha de Suzuki, que ponía en el mercado a un campeón del mundo [Joan Mir] y a un corredor que ha ganado carreras [Alex Rins]. Pero KTM decidió que me querían a mí. No les importó que surgieran alternativas inesperadas. Cuando me fui de KTM en 2014, les dije que volvería. Siempre me han mostrado mucho respeto, incluso cuando Ducati valoró la posibilidad de repescar a Lorenzo. Aquella noche de 2020, en Austria, tenía un contrato de KTM encima de la mesa, pero sentí que mi trabajo en Ducati no había terminado, porque mi objetivo era llegar a la escudería oficial.

