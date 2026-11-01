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Jack Miller expresa una postura firme contra el GP de Qatar: “Nadie quiere ir, pero enfrentamos sanciones"

Miller dejó claro que no quiere viajar a Qatar, en línea con la opinión de la mayoría de la parrilla de MotoGP

Rachit Thukral

Publicado: 1 nov 2026, 10:36

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Jack Miller dice que no entiende por qué MotoGP sigue adelante con el Gran Premio de Qatar, al señalar que 19 de los 22 pilotos no están conformes con participar en la carrera.

Todo MotoGP mantuvo una serie de reuniones durante los últimos 10 días, con la mayoría de la parrilla adoptando una postura unida sobre el evento de Losail previsto del 6 al 8 de noviembre.

El conflicto en curso en Medio Oriente ha generado serias dudas sobre la posibilidad de que la carrera se desarrolle de forma segura, con las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos del martes haciendo que la situación sea aún más impredecible.

Pero, pese a los mejores intentos de los pilotos por cancelar la carrera, MotoGP se ha mantenido imperturbable ante la situación, tras haber buscado garantías sobre la seguridad del personal del paddock.

Aunque la mayoría de los pilotos de MotoGP evitaron comentar públicamente sobre el tema, Miller dejó claro que se sentía incómodo por viajar a Qatar bajo las actuales circunstancias geopolíticas.

"No quiero ir. Como todos. Somos 19 los que no queremos ir allí", dijo Miller.

"No creo que debamos correr así. Hemos dejado muy clara nuestra opinión al respecto. Veremos cuál es la decisión.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Como pilotos, nos hemos unido y hemos hecho lo mejor que hemos podido, y hemos amenazado lo mejor que pudimos con la munición que tenemos. No solo por nosotros como pilotos, sino también por otras personas del campeonato. Hablas con el 50% del paddock y nadie quiere ir. No entiendo por qué tenemos que hacerlo. No lo entiendo.

"Ellos están seguros por el momento. Amo Qatar. Pero las zonas de alrededor son el problema que tenemos. Lamentablemente, los vecinos tienen algunos problemas. Hay mucha incertidumbre allí como para ir y organizar un evento global.

"No estamos ocultando el hecho de que rodamos a las 10:55. No estamos ocultando nuestra ubicación ni la hora del día en la que estaremos en dicho lugar. Si alguien quiere tomarnos como ejemplo, hacer lo que sea que haga…

"Como dije. No quiero ir. En mi cabeza sigo sin ir. Hemos dejado clara nuestra postura. Nuestro plan es muy claro. Estoy esperando a ver qué pasa".

Los pilotos han estado buscando garantías de MotoGP, incluido un plan de evacuación en caso de que la situación se deteriore, así como seguros de vida, médicos y de repatriación.

Miller subrayó que los pilotos quieren que alguien asuma la responsabilidad en caso de que las cosas salgan mal en Qatar: "Lo más importante para nosotros como pilotos es la responsabilidad. Alguien tiene que ser responsable.

"Si quieres que vayamos allí. Pon tu nombre en ello. No creo que sea irrazonable pedir eso. El seguro es una cosa. Y eso viene del estado de Qatar, y es un impulso enorme, no solo para nosotros como pilotos, sino para cualquiera que trabaje allí.

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pero eso es después de los hechos. ¿Crees que es seguro que debamos estar allí? Pon tu nombre en ello. Dijiste que no sientes que seas una buena opción ahora mismo. ¿Qué hará falta para cambiar eso?"

Motorsport.com informó esta semana que MotoGP ha amenazado con sanciones deportivas y económicas contra los pilotos que falten a la ronda de Doha, lo que potencialmente les impediría participar en las dos últimas rondas del campeonato.

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"Pueden atacarnos desde cualquier ángulo. Tanto en lo económico como en lo deportivo, con nuestras licencias y todo lo demás", dijo Miller.

"Y también al equipo. [El jefe de equipo] Paolo [Campinoti] es un gran amigo mío. ¿Quiero hacerle daño a él o a su equipo? Para nada. Pero, al mismo tiempo, no me siento como para empujar al caballo a correr.

Agregó: "Todos siguen preguntándome qué carajo estamos haciendo. No depende de nosotros. Otra vez. Somos un número en este juego, lamentablemente".

"Somos 19, 20 los que estamos bastante firmes. No queremos ir".

Apenas unas horas después de los comentarios de Miller, el equipo oficial Yamaha anunció su decisión de retirarse del GP de Qatar.

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