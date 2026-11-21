MotoGP GP de Portugal

Jack Miller, furioso por el cambio de horario de la carrera sprint de MotoGP: “Ya no corremos bajo la lluvia”

Miller siente que el campeonato priva cada vez más a los pilotos de la oportunidad de correr bajo la lluvia

Rachit Thukral

Publicado: 21 nov 2026, 22:03

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Jack Miller arremetió contra la decisión de MotoGP de adelantar la carrera sprint del Gran Premio de Portugal ante la previsión de mal tiempo, al señalar que los pilotos ya no tienen la oportunidad de correr bajo la lluvia.

En medio de la clasificación del sábado por la mañana, MotoGP anunció que había adelantado el horario de inicio de la sprint de las 15:00 a las 14:30 para evitar las condiciones meteorológicas adversas, ya que se esperaba que una lluvia intensa llegara a Portimao más tarde por la tarde.

La decisión permitió que la sprint se desarrollara sin problemas, sin interrupciones relacionadas con el clima, con los pilotos reportando apenas algunas gotas de lluvia en las etapas finales. Más tarde, el sábado, sí llegó un aguacero intenso, pero fue mucho después de que terminaran las celebraciones del podio.

Sin embargo, la decisión premeditada de MotoGP no cayó bien al piloto de Pramac Yamaha, Miller, quien esperaba aprovechar las condiciones para conseguir un buen resultado con una moto que sufre en las rectas.

"No sé por qué adelantaron la carrera 30 minutos, parece que los helicópteros ya no pueden volar con lluvia, o que nosotros ya no podemos manejar con lluvia", dijo.

"No entiendo de qué c**o iba eso, me parece una broma absoluta. Ya no se corre bajo la p**a lluvia, así de simple".

"Me quedan dos carreras, no estoy peleando por un campeonato, así que no cambia la forma en la que me preparo para la carrera. Pero me jode mucho más, porque te pasas todo el tiempo rezando por una carrera en mojado, y cuando tienes una oportunidad, van y cambian el p**o [horario de inicio].

"No voy a ponerme a remover el p**o pasado, porque estaríamos aquí todo el día, pero ya saben a qué me refiero, es que, no sé, me molesta porque, como dije, estoy rezando por lluvia, rezando por algo que ayude, y no lo tenemos".

El piloto de 31 años también cuestionó por qué MotoGP no había tomado una decisión similar en el Gran Premio de Australia del mes pasado, pese a que los pronósticos advertían de condiciones especialmente malas en Phillip Island el domingo.

"Realmente no lo entiendo, porque el pronóstico era el que era, no era el p**o Phillip Island; ese día no movieron nada", dijo.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP canceló el último gran premio disputado en Phillip Island debido a que la escasa visibilidad impedía volar al helicóptero médico, más que por el hecho de que la pista estuviera demasiado mojada para correr.

La decisión de mover la sprint de Portimao, sin embargo, se tomó simplemente para evitar las condiciones adversas previstas para más tarde el sábado.

LCR Johann Zarco, quien también suele rendir en condiciones de lluvia, sugirió que la nubosidad podría haber vuelto a dificultar la operación del helicóptero médico en Portimao.

"No sé si ya estaba lloviendo o si estaba mojado a las 15:00. Ya dije que la única oportunidad de conseguir un podio antes del final de la temporada sería una carrera en mojado.

"Quizás esta era otra oportunidad que no tuvimos. La razón era que el helicóptero necesitaba volar. Escuché eso, así que no se trata de las condiciones de lluvia.

"Porque es extraño. Es lluvia ligera, y hay nubes muy pesadas. Por eso no puedo enfadarme. Supongo que habría sido una oportunidad".

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