Miller: "No sé a dónde quería ir Martín"

El de Ducati no cumplió con su misión de hacer perder puntos a Fabio Quartararo, que le adelantó de forma sorprendente en la nueva chicane del Red Bull Ring en la parte final de la carrera, dejando Jack Miller sin defensa a Pecco Bagnaia, que al final ganó la carrera pero a punto estuvo de ser atrapado por el francés.

Además de perder la segunda plaza y no ayudar a su compañero, Miller estuvo a punto de quedarse sin el podio, solo la suerte, o la mala fortuna de Jorge Martín, le salvó. El español, que circulaba cuarto en penúltimo paso por meta, intentó un adelantamiento algo desesperado al final de la recta iniciada la última vuelta y para evitar irse ancho cerró ligeramente la dirección para la parte interior de la curva, cayendo al suelo.

“No sé donde planificaba ir Martín cuando me ha adelantado, pero ha ido a donde iba”, dijo en un tono critico el corredor australiano.

Miller admitió su error dejando la puerta abierta en la chicane con Quartararo.

“Fabio supo aprovechar mi punto débil en la chicane y me adelantó, mientras que Martín francamente no entendí qué quería hacer. Lo vi llegar en la curva 1, intenté alargar la frenada, pero no sabía dónde podía terminar”.

Miller, que perdió su puesto en el equipo oficial Ducati, correrá el próximo año con KTM, y será reemplazado por Martín o Enea Bastianini, parece que se la tenía guardada al madrileño.

"Su movimiento fue muy similar al de Silverstone, no sé si quería adelantarme o sacarme de la pista. Si el intento era anularme, está bien, pero para hacer eso también debes mantenerte en la pista, que es lo más importante. Y ya van dos veces que falla al intentarlo”.

Por lo que respecta a la carrera, el australiano se mostró satisfecho con un nuevo podio, el quinto de la temporada.

"La moto funcionó fantástico todo el fin de semana. Desde el principio me sentí bien, pude adelantar a Bastianini de inmediato y luego traté de acercarme a Pecco", dice Miller.

"Sentí que tenía un ritmo un poco mejor y esperaba irme con él, así que traté de pasarlo, pero inmediatamente respondió acelerando tan pronto como vio que estaba tratando de pasarle".

"Después de eso, Pecco realmente empujó fuerte imponiendo su ritmo; traté de quedarme con él dándolo todo, pero tuve que rendirme. Hacia el final comencé a sufrir y los demás me alcanzaron”, finalizó Miller.

