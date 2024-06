Miller se siente traicionado por KTM: "Me dijeron que iba a seguir en 2025"

Jack Miller salió de Mugello a principios de junio sabiendo que su moto era para Pedro Acosta en 2025, y en medio de los rumores del fichaje de Enea Bastianini para KTM Tech3, pero con la 'promesa' de que iba a seguir en 'la familia' naranja.

Sin embargo, la casa de Mattighofen selló su alineación de pilotos para 2025 de forma oficial al cerrar el fichaje de Maverick Viñales, y dejó sin trabajo al australiano, que ahora se siente 'traicionado' pero con ganas de seguir en activo en la parrilla de MotoGP "unos cuantos años más".

Miller siempre tuvo la soga al cuello de contratos de una temporada, hasta que KTM le ofreció la estabilidad de dos años que acaban a final de esta temporada. El australiano soñaba con hacer carrera en la fábrica naranja, pero se ha dado un golpe con la realidad de haberse quedado en la calle y haberse enterado a última hora. Cansado de cambiar de box continuamente, el australiano se reivindica.

"Ya he demostrado lo suficiente, pero por supuesto aún nos quedan 13 carreras este año y voy a ir a por ellas. Por supuesto no puedo decir que esté satisfecho o contento con cómo han ido las cosas. No es lo que me había propuesto. Soy el primero que está más decepcionado que nadie", admitió este jueves en la previa del Gran Premio de los Países Bajos.

"Pero tenemos opciones, eso es lo bueno para nosotros, y se trata de sopesar y entender qué es lo mejor para mí de cara al futuro. Sigo pensando que si mi carrera terminara mañana habría hecho más de lo que (podía imaginar), pero siento que tengo más que dar y todavía quiero estar aquí un poco más. Afortunadamente para mí, no he quemado ningún puente en el paddock, así que puedo entrar en la mayoría de los equipos y charlar con ellos", explicó el australiano.

Tras anunciarse el paso de Acosta al equipo oficial KTM, el fin de semana del Gran Premio de Italia comenzaron los rumores sobre un posible fichaje de Bastianini para Tech3, lo que dejaba ya solo una plaza para dos pilotos, Miller y Augusto Fernández. La sorpresa llegó con el anuncio del actual hombre de Aprilia.

"Me sorprendió, porque lo último que me dijeron fue 'no te molestes en hablar con nadie porque queremos mantenerte en la familia' y luego recibes una llamada tres horas antes de que se publique el comunicado de prensa diciendo que no vas a conseguir un contrato", desvela Miller.

"Así que, sí, me sorprendió. Por no decir otra cosa", admite.

"Pero es lo que hay. No vine a este proyecto para entrar y salir en dos años. Dejé probablemente la moto más competitiva de la parrilla (Ducati) para venir aquí e intentar aportar mis conocimientos. Y siento que el año pasado, lo que pudimos aportar ya para mejorar la moto hasta cierto nivel fue un gran aporte. Y ahora nos hemos topado con un pequeño muro y eso se reduce al desarrollo, a lo que tenemos que desarrollar y hacia dónde tenemos que ir con la moto. La información que nos llega de otro fabricante tiene un límite. Al final, las piezas tienen que llegar, el desarrollo tiene que ocurrir. Y estamos en ese muro. Así que, como he dicho, no planeaba estar aquí solo dos años. Esa no era la previsión. Pero así es como se desmoronó la galleta. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre y espero que podamos hacer algunas cosas decentes porque el objetivo final cuando firmé por KTM era tratar de ganar en tres fabricantes diferentes y ese objetivo sigue ahí", aunque Viñales ha tomado la delantera en eso.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Paolo Campinoti, Pramac Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

De momento, Miller no se plantea la posibilidad de irse al mundial de SBK.

"Siento que con las opciones que tenemos sobre la mesa en este momento hay un buen sitio para mí en MotoGP. El año que viene cumpliré 30 años, todavía siento que tengo más que dar aquí. A pesar de no llevarme muy bien con la moto, seguimos estando constantemente entre los 10 primeros. Por lo tanto, hemos estado allí con estos chicos y siento que todavía tengo la velocidad. Sigo queriendo ganar aquí. Este año, sobre todo al cambiar el programa de entrenamiento y no dejar piedra sobre piedra, tengo más hambre que nunca. Eso es lo que quiero decir. Me siento defraudado porque no he conseguido lo que me propuse a principios de año".

Las opciones de Miller se basan en los puestos libres en Gresini, Pramac y Honda.

"De momento todo han sido rumores. Por lo tanto, se trata de sopesar lo que quiero, lo que el proyecto tiene que ofrecer en términos de obviamente ir a una Ducati es muy, muy interesante porque conozco la moto muy bien, conozco la estructura muy bien. No tengo ninguna duda de que puedo volver a subirme a esa moto y estar entre los cinco primeros casi al instante. Pero muchas cosas están cambiando en MotoGP y trabajar en un proyecto y buscar un hogar a largo plazo para terminar mis últimos años fuertes aquí con un objetivo común, que pensé que teníamos (en KTM), pero no fue así. Así que es una de esas cosas que tenemos que sopesar. Tengo dinero en mi cuenta, soy muy afortunado. Así que no se trata de eso. Es lo que quiero para mi carrera", finalizó el australiano, que ni se plantea ser piloto de pruebas. "No, ni siquiera he sopesado esa opción".