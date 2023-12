Miller está feliz de demostrar que sus detractores se equivocaron

El ganador de cuatro grandes premios en MotoGP firmó un contrato de dos años para unirse a la escuadra oficial de KTM para 2023, después de que fuera apartado del equipo oficial Ducati por Enea Bastianini a finales del año pasado.



El australiano sólo consiguió un podio en un gran premio y el 11º puesto en el certamen de pilotos, pero subraya que ha habido "muchas dificultades" que tanto él como el equipo lograron finalmente "superar".



Cuando Motorsport.com le preguntó tras el final de temporada del Gran Premio de Valencia -en el que iba líder antes de caerse- si sentía que la KTM había sacado un mejor piloto de él que la Ducati, Miller respondió: "Creo que sí. Siento que cada año he ido mejorando más y más".



"Y sí, si nos fijamos en los resultados sobre el papel, este año es probablemente el peor en bastante tiempo".



"Pero hemos tenido muchos cambios, hemos tenido muchas dificultades esta temporada. Pero también hemos superado muchas cosas".



"Mucha gente decía hace 12 meses que me habría quedado sin trabajo a esta altura. Así que estoy contento de demostrar que se equivocaron, de demostrar que la KTM es una moto muy solicitada y que va a seguir creciendo así".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

"Roma no se construyó en un día. Hemos tenido un primer año muy ajetreado y va a ser otro invierno ajetreado, pero los chicos saben qué áreas tenemos que mejorar, y yo también sé dónde tengo que mejorar como piloto"



Miller dice que la sensación dentro de KTM es la de una "empresa más pequeña" a pesar de su enorme escala, al tiempo que señala que la sensación "multicultural" de KTM lo ha hecho sentirse menos "forastero" que en Ducati.



"Al final del día, es similar en muchos aspectos", dijo cuando Motorsport.com le preguntó qué tan diferente era estar en KTM en comparación con Ducati.



"Eres un piloto de fábrica, la responsabilidad es tuya. Así que, en ese sentido, todas las tensiones son bastante similares".



"Pero trabajar con todos los chicos de KTM, tener la conexión directa con la fábrica, definitivamente tiene más de - si eso es posible - un estilo de empresa más pequeña, en términos de que estás más en contacto con la dirección, pero en el mismo sentido es igual de estresante".



"No hay nada que no estresante por ahí."



Y añadió: "Eso es definitivamente parte de ello. Creo que es un equipo muy internacional, por la forma en que está estructurado con la gente en el box".



"No digo que los italianos fueran malos ni nada por el estilo, pero siempre te sientes un poco forastero".



"Pero siendo australiano y sudafricano (como pilotos por su compañero Brad Binder), es un equipo muy multicultural y definitivamente tiene la sensación de sentirse como en casa, o sentirse parte de un equipo".