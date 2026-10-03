MotoGP Japón 2026: Martín se impone a Marc Márquez y consigue su segunda pole consecutiva

El líder del campeonato de MotoGP, Jorge Martín, se hizo con la pole position en una emocionante sesión de clasificación del Gran Premio de Japón, superando a Marc Márquez por una décima de segundo.

Martín había sido el más lento de los dos pilotos oficiales de Aprilia durante gran parte del fin de semana, pero subió el ritmo en la Q2, rebajando el récord del circuito a 1m42,371s para asegurarse su tercera pole de la temporada y la segunda en dos fines de semana consecutivos.

Márquez no logró mejorar su tiempo de vuelta en su segunda vuelta y acabó segundo con la Ducati oficial, mientras que el ganador del Gran Premio de Austria, Pedro Acosta, se aseguró la última plaza en la primera fila.

Al inicio de la Q2, Alex Márquez, el más rápido del viernes, marcó la referencia inicial con la Ducati de Gresini, completando la vuelta a Motegi en 1m42,878s en su primera vuelta rápida.

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Pero su hermano mayor, Marc Márquez, subió inmediatamente el listón al registrar un tiempo de 1m42,481s, con lo que batió el récord del circuito y se colocó cuatro décimas por delante del resto de pilotos.

Álex Márquez intentó responder en su siguiente vuelta rápida , pero acabó a una décima de Marc, lo que dejó a la Ducati de fábrica en la pole provisional tras las primeras salidas.

Cuando los pilotos volvieron a la pista en los últimos cinco minutos, las Aprilia plantearon un desafío más duro a los hermanos Márquez, dejando la clasificación totalmente abierta.

Raúl Fernández saltó primero del duodécimo al tercer puesto con su Aprilia para el equipo Trackhouse, antes de que Martín se colocara en la cabeza con la Aprilia de fábrica con un tiempo de 1m42,371s, superando a Marc Márquez por una décima de segundo.

El actual campeón del mundo cometió un error en su siguiente intento y se salió de la pista en la curva 3, pero dio un último empujón cuando el reloj marcaba cero. Aunque fue más rápido que Martín en los dos primeros sectores, su tiempo de vuelta acabó quedándose atrás, lo que le dejó en segunda posición en la parrilla para las dos carreras en Motegi.

Acosta realizó una gran actuación a bordo de la KTM de fábrica, ascendiendo al tercer puesto al final de la sesión con un tiempo que se situó a solo 0,122 s del poleman.

Marco Bezzecchi tuvo que conformarse con el cuarto puesto a bordo de la otra Aprilia del equipo oficial, mientras que Álex Márquez cayó al quinto puesto en la clasificación final con su Ducati Gresini.

Fabio di Giannantonio fue el siguiente, en sexta posición para VR46, justo por delante de la KTM Tech3 de Enea Bastianini.

Por su parte, el dúo de Trackhouse, Raúl Fernández y Ai Ogura, remontó desde la Q1 para clasificarse octavo y undécimo, respectivamente, en Motegi. Ogura, que corre en casa, se vio limitado a una sola moto en la clasificación tras sufrir su segunda caída del fin de semana en la FP2 esta misma mañana.

El dúo de Trackhouse quedó separado por las LCR de Diogo Moreira y Johann Zarco, este último conservando la décima posición a pesar de sufrir una caída en la curva 9.

Fabio Quartararo completó los 12 primeros puestos para Yamaha.

A Pecco Bagnaia, piloto oficial de Ducati, Fernández le arrebató en el último momento la plaza para la Q2, por lo que acabó 13º en la parrilla en un circuito en el que el año pasado batió el récord de vuelta.

Los otros dos pilotos de Ducati que participaron en la Q1 tampoco lograron pasar a la segunda fase de la clasificación: Franco Morbidelli terminó 14º con el equipo VR46 y Fermín Aldeguer, de Gresini, solo consiguió el 18º puesto.

Por su parte, Somkiat Chantra brilló en su regreso a MotoGP como sustituto de Joan Mir, superando a su compañero de equipo en Honda, Luca Marini, y logrando el 15º puesto.

Brad Binder, de KTM, se clasificó en 17ª posición, por detrás de Marini, tras sufrir una caída al final de la sesión en la curva 12, mientras que su compañero en Tech3, Maverick Viñales, quedó 19º en su regreso tras una lesión.

La parrilla la cerraron las Yamaha pilotadas por Jack Miller, Alex Rins y Toprak Razgatlioglu.