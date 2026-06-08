Jefe de Aprilia admite que choque en Hungría los hizo “parecer idiotas”
Massimo Rivola admitió que Jorge Martín tuvo la culpa en Balaton Park, insistiendo en que debería haber sido cauteloso dadas las circunstancias.
Aprilia quedó en evidencia por el choque entre tres de sus pilotos en el caos de la vuelta inicial del Gran Premio de Hungría, según el jefe de la marca en MotoGP, Massimo Rivola.
El líder del campeonato Marco Bezzecchi, su compañero de equipo Jorge Martín y Raúl Fernández, de Trackhouse, se retiraron todos al inicio de la carrera del domingo en el Circuito Balaton Park, dejando a Aprilia con un solo competidor en la prueba.
El incidente fue provocado por el piloto oficial Martín al descontrolarse en la Curva 1 y caerse, y su moto fuera de control también se llevó por delante a Bezzecchi. Este último, a su vez, chocó con Fernández, Fermin Aldeguer y Fabio di Giannantonio; siendo el último mencionado el único piloto que salió de entre los restos y terminó la carrera.
Martín se disculpó inmediatamente con Bezzecchi después de que ambos pilotos tuvieran que visitar el centro médico para controles, y los escáneres descartaron cualquier fractura.
Sin embargo, las repercusiones del incidente fueron inmensas, con Ducati y Marc Marquez infligiendo a Aprilia apenas su tercera derrota en un gran premio de 2026, y Martín recibiendo una doble long lap penalty para el GP de la República Checa.
Preguntado sobre si la primera curva del trazado húngaro era demasiado peligrosa, Rivola dijo que la responsabilidad última del incidente recaía en Martín.
"Si vamos a Barcelona, decimos que es demasiado peligrosa en la primera curva", bromeó. "Cuando llega el domingo, conoces muy bien el trazado y las condiciones de agarre.
"Creo que en la primera curva, todo el mundo debería tomárselo con un poco más de calma.
"Luego está el hecho de que también tenemos mala suerte de que cuando nos caemos, haya otra Aprilia o incluso dos en medio, y quedamos como idiotas.
"La cuestión es que cuando sabes que las condiciones están ahí, tómatelo con más calma."
Jorge Martin, Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Photo by: MotoGP
Rivola explica el error de Martín
Martín y Bezzecchi estuvieron involucrados en un accidente similar al inicio de la carrera sprint de Motegi del año pasado, con el español sufriendo una lesión de clavícula en el impacto.
Rivola explicó que, mientras que Martín simplemente falló el punto de frenada en Japón, su error en Hungría tuvo más que ver con la forma en que aplicó los frenos en la Curva 1 reasfaltada.
"El resultado es similar, pero el error es bastante diferente", dijo. "El año pasado, frenó de más y fue otra reacción. Esta vez, no quiero decir un pequeño error, pero no actuó con el freno delantero como debería haberlo hecho en esa parte de la pista. Eso es bastante diferente de Japón. Así que, un error menor, pero el mismo resultado. Para nosotros, incluso peor."
Preguntado sobre si podía aceptar el accidente múltiple como un lance de carrera, añadió: "Tengo que aceptarlo. Es difícil de aceptar, pero no hay otra manera. Antes que nada, me gustaría disculparme con todos los pilotos involucrados. Creo que el aspecto positivo de hoy es que nadie resultó realmente gravemente herido, porque el riesgo, vieron las imágenes, el riesgo era súper alto.
"Lo que me frustra es que fue uno de nuestros pilotos quien cometió ese tipo de error en la primera curva, y debemos evitarlo."
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