MotoGP GP de Japón

El jefe de Yamaha, sobre los cambios en MotoGP con Liberty: "Debemos tener cuidado de no perder a nuestros fans"

Liberty Media puede ser dueña tanto de la F1 como de MotoGP, dice Paolo Pavesio, pero aplicar un enfoque uniforme a ambas no es una buena idea

Richard Asher Giacomo Rauli

Publicado: 18 oct 2026, 18:05

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El jefe de Yamaha en MotoGP, Paolo Pavesio, dice que MotoGP debe tener cuidado de que su impulso hacia nuevos mercados y una audiencia más amplia no aleje a sus aficionados actuales.

Desde la adquisición del campeonato por parte de Liberty Media el año pasado, el propietario de la Fórmula 1 ha impulsado cambios en la imagen, la sensación y el atractivo de MotoGP. Entre los ejemplos figuran el objetivo declarado de Liberty de disputar más carreras cerca de grandes áreas urbanas, la eliminación de los pilotos wildcard a partir de 2027 y movimientos entre bastidores para introducir una parrilla separada para las carreras sprint.

Pero el director general de Yamaha en MotoGP, Pavesio, dijo que las nuevas ideas debían ser "gestionadas de manera inteligente" o la serie podría correr el riesgo de perder a su público actual.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Pavesio reiteró varias veces que estaba a favor del progreso y el cambio, pero solo si se lo consideraba adecuadamente.

El italiano sugirió que el cambio debía formar parte de un plan claro que tuviera en cuenta a las generaciones anteriores de aficionados establecidos de MotoGP, entre los que él mismo se incluye.

"Tengo una [moto] 500cc de 2002 desmontada en mi oficina. Solo el chasis, el motor, las ruedas y los escapes. Y podría quedarme allí mirándola durante seis horas. Pero eso es el pasado, y probablemente me gusta tanto porque tengo 54 años", dijo en la entrevista.

"Luego bajo las escaleras y está la moto de Agostini con frenos de tambor. Y a mi abuelo probablemente le gustaría todavía más porque es de su época.

"La evolución de las cosas no debería asustarnos si la gestionamos con una idea y una estrategia claras y compartidas".

Giacomo Agostini, Yamaha

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pavesio subrayó que las diferencias comerciales clave entre la Fórmula 1 y MotoGP debían tenerse en cuenta al considerar qué tipo de dirección tiene sentido para MotoGP.

"La gran diferencia entre la F1 y el motociclismo es que los mayores inversores en el motociclismo son los fabricantes", señaló.

"Si tomamos la inversión total aquí como el 100%, la inversión realizada por los cinco fabricantes de MotoGP representa el 70%.

"¿Y por qué lo hacemos? Para vender motocicletas. Así que tenemos que tener cuidado.

"Por supuesto, si pudiéramos gastar un poco menos, estaríamos contentos. Pero en realidad es una inversión. Lo que importa es que todo crezca.

"Tenemos que tener cuidado de no hacer evolucionar este deporte hasta el punto en que nuestros aficionados ya no se reconozcan en él y los perdamos".

Pavesio no tuvo ningún problema con las motos de 850cc que saldrán a pista la próxima temporada, equipadas con neumáticos Pirelli, y cabe señalar que la reducción desde 1000cc es un plan anterior a la llegada de Liberty.

"No creo que la evolución técnica del próximo año sea equivocada. Las motos seguirán siendo extremas, pero un poco más humanas", dijo.

Michele Pirro, Ducati GP27 850cc

Photo by: GPOne

"El espectáculo debería beneficiarse de eso, y quienes aman las motocicletas seguirán encontrándolas extremas y divertidas. Luego podemos discutir los distintos dispositivos y su introducción o prohibición.

"Pero si el deporte crece y atrae a gente nueva, creo que es una oportunidad.

"Si llevas a esas personas a la F1, no vendes más Ferraris. No vendes más McLarens ni Alpines. Pero aquí sí [vendes más motocicletas]. También fabricamos scooters, que la gente usa para moverse.

"Así que si llega gente nueva, puede ayudarnos a rejuvenecer nuestra audiencia y también a crecer en el aspecto comercial".

En conclusión, Pavesio enfatizó que solo cuando se aseguraran una audiencia sana y en crecimiento y un sentido comercial para los fabricantes, deberían entrar en juego las lecciones de la Fórmula 1.

"Luego, si somos tan buenos como lo ha sido la F1 con la propiedad de los equipos en sí, convirtiéndola en un activo que genera ingresos y beneficios, mucho mejor", dijo. "Tenemos que tener cuidado, sí, pero también tenemos que estar abiertos a una evolución que se gestione de manera inteligente".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de MotoGP dicen que las motos de 850cc serán menos físicas y más divertidas de pilotar

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Richard Asher





Morbidelli, sobre conseguir la plaza más codiciada de WSBK pese a sus dificultades en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



1 d



Morbidelli, sobre conseguir la plaza más codiciada de WSBK pese a sus dificultades en MotoGP





"No sé cómo hice eso", dice Raúl Fernández tras subir al podio en Indonesia con un dedo roto



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



7 d



"No sé cómo hice eso", dice Raúl Fernández tras subir al podio en Indonesia con un dedo roto





Fermín Aldeguer pasará por el quirófano tras fracturarse la mano en Mandalika



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



7 d



Fermín Aldeguer pasará por el quirófano tras fracturarse la mano en Mandalika

Últimas noticias





El jefe de Yamaha, sobre los cambios en MotoGP con Liberty: "Debemos tener cuidado de no perder a nuestros fans"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Japón



El jefe de Yamaha, sobre los cambios en MotoGP con Liberty: "Debemos tener cuidado de no perder a nuestros fans"





Ruanda recurre a la F1 mientras avanza desde un pasado turbulento



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Ruanda recurre a la F1 mientras avanza desde un pasado turbulento





WEC Barcelona: Toyota logra un dominante 1-2 y es campeón de constructores



WEC



WEC WEC



Barcelona



1 h



WEC Barcelona: Toyota logra un dominante 1-2 y es campeón de constructores





Los pilotos de MotoGP dicen que las motos de 850cc serán menos físicas y más divertidas de pilotar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



2 h



Los pilotos de MotoGP dicen que las motos de 850cc serán menos físicas y más divertidas de pilotar

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete