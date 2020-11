Mir, en exclusiva: "Quiero medirme con Marc Márquez el año que viene"

El piloto de Suzuki fue el invitado de una edición especial del podcast ‘Por Orejas’, de Motorsport.com España, en el que se prestó a una entrevista en exclusiva.

Mir, que ha sido campeón de MotoGP con 23 años y en su segunda temporada en la clase reina, admite en la conversación que ha visto siempre a Marc Márquez “por encima de mí en cuanto a nivel y velocidad, pero ahora que he dado un salto me gustaría tener algunas batallas con él en pista”, la próxima temporada.

Para el mallorquín esta era la primera entrevista después del fin de semana en el que conquistó el título.

“Estoy encantado con la sensación que tengo dentro de mí, de satisfacción, es una locura, disfrutando del momento”.

Pregunta. ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado o te han dicho desde el domingo?.

Respuesta. No destaco una cosa en concreto, es lo volcado que está todo el mundo con lo que ha pasado. Todos mis vecinos, cuando llegué a casa, me hicieron una celebración y por donde voy me regalan cosas, es brutal, sorprendente. La verdad es que me han pasado muchas cosas que antes de ser campeón del mundo de MotoGP no me pasaban, he visto a la gente muy volcada. Eso es lo más bonito.

¿Cómo es el nuevo campeón?: Joan Mir, descripto por quienes mejor lo conocen

P. Transmites una calma aparente que parece que no estuvieras luchando por el mundial.

R. Soy bastante tranquilo fuera de la pista, pero necesito cada día mi dosis de deporte, para regular mi cuerpo y poder ser así de tranquilo como me estáis viendo, porque soy tranquilo pero muy activo, necesito estar haciendo cosas siempre, hacer deporte y mejorar. El resto del tiempo estoy muy calmado y es parte de mi manera de ser, no es que lo finja.

P. ¿En estos cuatro días has podido asimilar lo que has conseguido y la grandeza de lo que representa?

R. Lo bonito de esto es también mediáticamente lo que conlleva, ahora ya soy consciente de que he ganado y soy campeón de MotoGP, pero el momento de disfrutarlo será cuando todo acabe, cuando esté tranquilo en casa y pueda hacer cosas que me gustan mucho, como ir a esquiar, y que no puedo hacer durante la temporada. Creo que cuando pueda hacerlas con la satisfacción que tengo ahora encima, las disfrutaré mucho más, será la mejor manera.

(Haz click en 'versión completa' al final del artículo si no te aparece el reproductor)

P. Eres un tipo muy normal, de dónde sale esa normalidad y coherencia en un entorno tan competitivo y caníbal, y en el que todo el mundo habla bien de ti. Una parte vendrá por los valores que te han inculcado.

R. Los valores que me han inculcado desde pequeño forman parte fundamental de mi manera de ser, soy muy consciente de lo que me ha costado llegar hasta aquí, eso me ayuda mucho a tener siempre los pies en el suelo, y con los pies en el suelo he llegado a ser campeón de MotoGP, así que este es el camino, debería ser lo normal. Sorprende porque en el paddock no de todo el mundo se habla bien, como dices, y que lo hagan de mí es una buena señal de la que mis padres seguro que están orgullosos.

También ha sido importante el entorno del que me rodeo, me gusta juntarme con gente bastante sencilla, pero profesional, porque yo me exijo mucho a mí mismo y también les exijo a los demás. Siempre con mucho respeto a las personas que trabajan para mí. Nunca veras una discusión fuera de tono, ni una disputa, sabemos siempre cómo hacer las cosas.

Artículo especial: Los números atípicos de Mir para ser campeón de MotoGP

P. En el confinamiento, cuando la temporada estaba en el aire por el virus, muchos pilotos tanto en Italia como en España pudieron empezar a entrenar con permisos especiales, un privilegio que tu declinaste, cumpliendo completamente la cuarentena. Imagino que fueron momentos muy difíciles tener que quedarte en casa cuando veías a otros entrenando. ¿Te dio un plus de rabia aquella situación que has canalizado positivamente durante la temporada?

R. De alguna manera creo que sí. Me tomé el confinamiento muy en serio, se podían hacer una serie de cosas que gente hizo para ir a entrenar, pero no eran completamente legales. Para estar con la conciencia tranquila personalmente decidí hacerlo todo bien, cumpliendo las normas. Me daba mucha rabia ver a gente que se iba a entrenar y por qué yo me tenía que quedar en casa con lo mal que lo estaba pasando, mientras otros se lo pasaban todo por el forro. Ese hecho me molestó porque todos nos estábamos sacrificando. Pero mi entorno es muy profesional y siempre me pidió que me mantuviera tranquilo, que hiciera las cosas bien desde el principio. Y al final, hemos hablado sobre la pista.

P. Tienes 23 años, ¿cómo te ves respecto a tus amigos de la infancia?

R. Sigo viéndome con los amigo de la infancia, pero no compartimos la misma vida. Parece como que yo ahora tenga 20 o 25 años más que ellos. Se han quedado en una vida más normal, la que hace todo el mundo. Cuando teníamos 15 años ellos parecía que tenían 20 porque se iban de fiesta y yo parecía de 10. Ahora todo se ha girado.

Así como mi padre se sacrificó mucho para que yo ahora pueda estar donde estoy, trayendo, a lo mejor, mil o dos mil euros más a casa para poder entrenar, pagar la gasolina, las motos y los motores, algo que le costaba mucho, yo también me tenía que sacrificar y cuando había un cumpleaños de un amigo, al que todos iban, yo no lo hacía, y para mí era lo más importante. Pero yo no podía, tenía que entrenar y eso forma parte de mi sacrificio. Seguramente me he dejado muchas amistades por el camino para conseguir esto, pero las más fuertes se han quedado.

Entrevista con Davide Brivio: El título de Mir fue "como un shock" para Suzuki

P. Piensas o te motiva medirte con Marc Márquez el próximo año en pista.

Sí tengo ganas porque nunca he podido probarme con él al mismo nivel o un nivel parecido. Siempre ha estado muy por encima de mí en cuanto a velocidad y en cuanto hemos empezado a coger el nivel de campeón él ya estaba lesionado. Tengo muchas ganas de coincidir con él en pista y hacer algunas guerras, algunas batallas, es algo que tengo muchas ganas, está claro. Marc sigue siendo, para mí, el hombre a batir. Yo he sido este año campeón, pero Marc ha ganado los últimos ocho mundiales, eso es así. Intentaremos estar con él el año próximo.

P. Cómo te verán el resto de pilotos, los rivales, el año próximo.

R. Bueno, cuando hagamos la conferencia de prensa previa al inicio de la temporada y digan la gente que va a ganar, espero estar en alguna lista (risas). Yo creo que alguno quitó un poco de material… a principio de temporada la gente sabía que estos de Suzuki igual estaban ahí.

P. Suzuki gran temporada como equipo, la relación con Alex Rins, ¿ha cambiado?

R. Sí, ha cambiado la relación con Alex. Ahora mismo es muy buena y ha cambiado. Durante la temporada igual no fue tan buena porque siempre la rivalidad hace que se creen diferencias entre los pilotos. Ahora la relación es muy buena, igual a final de temporada me planteo invitarle a cenar alguna vez. El año pasado era diferente, él estaba consolidado en MotoGP, haciendo buenos resultados y yo está claro que era un novato. Vimos algunas declaraciones que no fueron muy afortunadas de su parte de cara a mí, no sé por qué, porque nunca tuvimos ninguna guerra. Pero este año, menos mal, que ya no dice nada y las cosas se han normalizado. Imagino que es normal que cuando entra un rookie el veterano quiera marcar el territorio.

Lo importante es que tenemos una buena relación ahora y, sobre todo, lo que más destaco y que es la diferencia con las otras marcas, es que nos respetamos mucho y sabemos que todo es para hacer ganar a Suzuki, no miramos por nosotros mismos. En otras marcas se respaldan unos a otros porque la moto no va bien, nosotros no ponemos excusas. No verás a ninguno de los dos quejarse de la moto, los dos nos hemos dejado la piel hasta el final, aunque hayamos hecho quinto o séptimo. Y eso ha hecho que el nivel de la moto haya subido y sea cada vez mejor. No verán pegar gritos en el box de Suzuki porque la moto no gira o no corre. Seguramente no gira igual que otras, no corre igual que otras, pero sabemos comportarnos y con eso marcamos la diferencia.

Las fotos de la celebración del título de Joan Mir con Suzuki