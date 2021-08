Joan Mir compara los casos de Viñales y Messi: Nadie sabe la verdad

La noticia del día este jueves en la previa del Gran Premio de Austria es el anuncio por parte de Yamaha de suspender a Maverick Viñales, acusándole, además, de tratar de romper la moto al final de la carrera del pasado domingo, celebrada en este mismo circuito.

De momento, a la espera de que Viñales ofrezca su versión de lo sucedido, en Yamaha sostienen que el piloto trató de pasar de vueltas el motor de su moto, poniéndose él en peligro, además de al resto de competidores.

Joan Mir, actual campeón del mundo de MotoGP mantiene una relación cordial con Maverick y fue preguntado por lo sucedido este mismo jueves.

“Bueno, esto es como lo que pasó con Messi que nadie sabe la verdad", dijo el de Suzuki cuando le preguntó Motorsport.com.

"Así que es mejor que no dé la opinión sobre una cosa que no conozco perfectamente”.

“Siento mucho la situación en general y lo que está sucediendo. Yamaha no se merece esto con seguridad, y tampoco Maverick. Así que lo siento".

Cuando se le preguntó si había sido una sorpresa para él la noticia, Mir lo negó.

“A todos los que estamos en este mundo no nos ha sorprendido que pueda pasar algo así, pero me da un poco de pena que se haya llegado a este extremo, no se toda la historia y no es mi papel juzgar a nadie, porque no es mi guerra y bastante tengo con mi trabajo”.

Hasta la pasada temporada, Mir y Maverick compartían representante, pero el de Yamaha lo cambió –como otras muchas piezas de su entorno en los últimos años– todo lo contrario que el mallorquín, que luce una gran estabilidad entre sus colaboradores cercanos.

“Nosotros, en general, los deportistas de elite, tenemos muchas cosas en la cabeza, pero lo más importante es tener la mente despejada para hacer nuestro trabajo. Todo lo que puedas sacar de tu mente es una ventaja. Si en casa no tienes estabilidad, o en tu entorno te equivocas con un trabajador o lo que sea, que es normal en este mundo, las cosas se complican. Cambiar mucho el entorno puede llegar a cambiarte la mentalidad y descentrarte. A mí me ha funcionado siempre tratar de mantener la estabilidad, me ha despejado el trabajo”, zanjó el tema.

Volviendo a la previa del fin de semana, Mir tratará de mejorar su papel del pasado domingo, cuando acabó segundo en la meta.

“Tengo ganas de volver a empezar, me gusta el circuito y el fin de semana pasado fui rápido, competitivo y estuve cerca de la victoria. El objetivo es el mismo: trabajar bien con la moto, entender mejor las nuevas piezas y mejorar un poco”.

Le expusieron al de Suzuki si la segunda mitad del curso va a ser una batalla entre él y Fabio Quartararo, con Ducati como árbitro.

“Me gustaría estar de acuerdo con eso, querría decir que estaremos luchando por el título, pero las Ducati siempre son rápidas. Uno u otro, siempre hay que contar con ellos para el podio o la victoria, siempre. Veremos si alguno de sus pilotos puede ser más constante. Zarco creo que puede ser ese piloto. Me gustaría más luchar con uno que con cinco, pero lo veo complicado”.

Por último, Mir habló del cambio de la dotación de neumáticos por parte de Michelin, cambiando el compuesto duro delantero que tantos problemas causó a KTM, lo que seguramente permitirá a las motos naranjas mejorar. Un cambio de reglas sobre la marcha.

“Michelin trajo unas gomas que se pensaba que funcionarían y debido a un problema han entendido que pueden ser peligrosas. Por tanto, han tomado cartas en el asunto. Es un poco extraño (cambiar de una carrera a la otra), pero peor sería que no tocaran nada si puede haber peligro”, acabó el de Suzuki.