Mir espera regresar en Phillip Island

El piloto de Suzuki sufrió una aparatosa caída en la primera vuelta del pasado Gran Premio de Austria (la puedes volver a ver aquí), en la que salió catapultado de su moto estrellándose violentamente contra el suelo. En el impacto, el español se fracturó el astrágalo del pie derecho y se dañó varios tendones de la zona, lo que le hizo perderse el GP de San Marino, donde fue sustituido por Kazuki Watanabe.

A pesar de que intentó correr en Aragón, dos semanas después, los dolores y la falta de movilidad en el pie del freno le hicieron tomar la decisión de no participar en esa prueba ni en las dos siguientes, Japón y Tailandia, donde fue sustituido por Takuya Tsuda y por Danilo Petrucci, respectivamente.

Este jueves, Suzuki anunció que la intención del mallorquín es la de viajar hasta Phillip Island, donde la semana que viene se celebrará el Gran Premio de Australia, antepenúltima cita del curso. Antes, Mir pasará una última revisión médica que deberá certificar que su tobillo está en unas condiciones mínimas que le permitan volver a subirse a la moto.

"Parece que todo va yendo mejor, y la verdad es que los comentarios de los doctores a raíz de los últimos chequeos me dejaron muy contento", comenta Joan Mir en la nota oficial mandada por la marca de Hamamatsu.

"La lesión va sanando bien, y parece que la recuperación que he venido haciendo ha valido la pena. Aún no estoy al 100%, pero tengo la sensación de que ha llegado el momento de volver, porque la cosa está mucho mejor que en las últimas semanas", añade el campeón del mundo de 2020, que en este ejercicio todavía no ha logrado subirse al podio.

A falta de solo tres pruebas para que el Mundial ponga el cerrojo en Valencia, el #36, que en 2023 se enfundará en el mono de HRC, como vecino de taller de Marc Márquez, ocupa la 15ª plaza de la tabla general de puntos.