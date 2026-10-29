MotoGP

Joan Mir revela los problemas de salud que marcaron su 2026 repleto de caídas en MotoGP

El excampeón del mundo habló abiertamente sobre el problema de salud que lo llevó a perderse las últimas cuatro fechas de MotoGP.

Richard Asher Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 10:48

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Joan Mir afirma que algunos aspectos de su rendimiento a principios de esta temporada ahora tienen sentido a la luz de su reciente enfermedad.

El piloto de Honda vuelve a la acción en Malasia este fin de semana después de perderse cuatro eventos por una condición médica que nunca fue revelada durante su ausencia.

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El español finalmente habló abiertamente sobre la enfermedad cuando atendió a los medios en Sepang el jueves, al referirse a problemas de fatiga y visión que habían comenzado incluso antes de su período fuera de las pistas.

La preocupante tendencia de Mir a caerse durante las carreras había quedado bajo la lupa antes de su pausa. Aunque no se le preguntó específicamente por ese asunto, sí fue consultado sobre si el problema médico lo había estado afectando durante la temporada sin que él fuera consciente de ello.

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"Sí, sí, sí, completamente", dijo el campeón mundial de 2020. "Ahora tengo muchas respuestas [sobre] cosas que ocurrieron".

En su encuentro con la prensa en español, Mir explicó cómo sus problemas médicos fueron aumentando gradualmente en las semanas previas al Gran Premio de San Marino de septiembre, el último antes de tomarse un descanso.

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Lo más preocupante eran los problemas de visión, y también la fatiga extrema, que no podía controlar", dijo. "Antes de Misano ya llevaba un tiempo experimentando esto, pero fue allí donde empecé a perder el control.

"La causa estaba relacionada con un problema de visión que había tenido en el pasado y que, combinado con el estrés, empeoró".

Mir subrayó que hablaba únicamente de sus síntomas y que sus comentarios no constituían ningún tipo de diagnóstico.

De regreso en su encuentro con los medios en inglés, a Mir le preguntaron si perderse cuatro carreras había sido más fácil teniendo en cuenta las dificultades de Honda: "Japón fue doloroso porque es una pista que disfruto mucho y creo que la moto normalmente iba bastante bien. Pero todas las demás carreras..."

Mir soltó una risa mientras dejaba la frase en el aire, antes de ensayar una respuesta más seria. Correr sin estar en condiciones no sería sensato, consideró el mallorquín de 29 años.

"Honestamente, siempre quieres formar parte del juego, pero si no te sientes bien... [entonces] pienses lo que pienses, es malo para ti", dijo. "No ayuda porque no estás preparado".

Información adicional de Rachit Thukral

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