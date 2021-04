Mir: "El asunto de las gomas es frustrante"

El mallorquín no es el primero que, con la boca pequeña, se queja de la falta de consistencia que puede haber entre un juego de neumáticos y otro, que en teoría debería ofrecer el mismo rendimiento.

Tampoco es nuevo que haya corredores que señalen esa falta de regularidad como el principal punto débil de Michelin, el suministrador de gomas único del certamen.

El caso es que el actual campeón se quedó este viernes fuera de los puestos que dan acceso de forma provisional a la segunda eliminatoria de la cronometrada (Q2), tras finalizar el segundo ensayo del día, en Jerez, el 13º, a ocho décimas de Pecco Bagnaia, el más veloz.

Ya por la mañana, el balear no tuvo un estreno plácido en el trazado andaluz, por un problema con la electrónica que controla el sistema anticaballitos que le dejó más tiempo del deseado dentro del taller.

Por la tarde, cuando calzó su moto con un juego de neumáticos nuevos para lanzar un ataque a una vuelta rápida, el de Suzuki no pudo sacar partido de esas gomas.

“Primero tuvimos unos pequeños problemas de electrónica con la moto, y después con las gomas nuevas, que no me dieron nada de agarre. Así que, estar entre los diez primeros, que teóricamente debía ser algo sencillo, ahora se complica”, explicó Mir, que prefirió morderse la lengua a hacer una denuncia pública.

“El asunto de las gomas es frustrante. No es la primera vez que nos pasa este año. Es algo complicado de gestionar. No es normal que, al colocar el juego nuevo, yo bajara cuatro décimas y los demás, un segundo y medio. Ya no pido mejorar ese segundo de más que sí bajan los otros. Pero es que cuatro décimas más me habrían colocado entre los cinco primeros”, relató el #36.

“Me pasa al menos una vez en cada gran premio. Por desgracia, esta situación se repite muchas veces en mi caso. Hablaremos con la gente con la que tenemos que hablar”, abundó el de Palma de Mallorca, consciente de la igualdad que existe y del lastre que seguramente supondría no poder meterse entre las dos primeras filas de la parrilla del domingo.

“Evidentemente que ayuda salir delante aquí, que es una pista que todo el mundo conoce muchísimo. De todas formas, nuestro ritmo es bueno”, concluyó Mir.

