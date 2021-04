Joan Mir: el movimiento de Miller cruzó la línea de la legalidad

Joan Mir fue arrinconado por Jack Miller en la recta de meta del Circuito de Losail y recriminado, a toda velocidad, por el australiano, en una maniobra injustificada y muy peligrosa que, sin embargo, la Dirección de Carrera no sancionó, considerándola un lance más de la carrera.

“Lo que ha pasado con Jack es que en la curva 10 le he adelantado, no nos hemos tocado pero ha ido muy cerca. Le he hecho cambiar la línea, ha sido al límite, he sacado la pierna para disculparme”, introdujo Mir desde Qatar.

“Luego, se ha enfadado, parece que no le gusta no estar rindiendo lo que se espera de él, y en la última curva me he ido un poco, muy pegado a la izquierda, lo que hacemos todos cuando nos colamos en esa curva. Aleix (Espargaró) ha hecho lo mismo, yo lo he visto y me he acercado a él pero no a tocarlo ni a crear una situación peligrosa. Venían muchas motos detrás, no me quiero encender ni nada, opinad vosotros mismos. En Suzuki tomaremos la decisión que consideremos para que esta situación no se repita”, aseguró Mir, que espera que el equipo apele la decisión de Dirección de Carrera.

Miller dice que no es nada personal, pero que estaba cansado de los toques en pista del español.

“Lo he tocado tres veces dice, que me lo explique porque no lo recuerdo. A principio de carrera hay que colocarse, en la curva seis he entrado y Fabio Quartararo ha tenido que levantar la moto, pero no me he tocado con nadie. Son lances de carrera, a mí no me pasan pidiendo permiso, también me pegan hachazos y tocándome. Pero bueno, Jack la habrá tomado conmigo y habrá visto esa situación para tocarme viniendo en aceleración. Es una acción peligrosísima e intencionada, y se tiene que juzgar. Ha sido muy al límite. No, ha sido pasando los límites. Espero que nos llamen de Dirección de Carrera. Mi opinión es clara al respecto. Ha sido una maniobra que ha cruzado la línea de la legalidad”, subrayó el de Suzuki.

La maniobra puso en peligro a ambos pilotos, fue a altísima velocidad.

“Este tipo de acciones no te hacen sentir de ninguna manera, solo te cabrean, me gustaría hablar con Jack y ver qué se le ha podido pasar por la cabeza. Que me cuente cuándo le he tocado, solo ha sido en la curva 10, le he adelantado en las primeras curvas y ya no le he visto más hasta entonces”.

“Más que asustarme, la maniobra de Jack me ha sorprendido por inapropiada”, añadió.

Que Dirección de Carrera no haya actuado, Mir no lo ve como una falta de respeto al campeón.

“Hemos acabado ahora, es normal que se tarde un poco en actuar, veremos qué pasa. Aquí no hay campeón ni falta de respeto, ha sido una acción fuera de la legalidad y no creo que se piense en eso, la última carrera es lo que cuenta”.

Al final de la carrera, Mir ha podido recuperar puestos y adelantar, de nuevo, al australiano.

“Después de esa maniobra, cuando al final me lo he vuelto a encontrar, no sabía por dónde me iba a salir. Le he adelantado de la mejor manera posible, manteniendo un metro y medio de distancia y sin asustarle. En las últimas vuelta me iba parando mucho, no es normal lo que ha pasado hoy con la moto, no íbamos tan bien como el domingo pasado”, se lamentó.

“Sin duda es una de las carreras más locas de mi vida, sobre todo por el incidente con Miller, que ha hecho que todo fuera más una locura”, cerró el tema.

Mir acabó cuarto el pasado domingo y séptimo hoy, pero esta vez sin estar tan cerca del podio como acarició la pasada semana.

“El balance general es positivo, he sido competitivo en las dos carreras. En la primera sufrimos mucho de motor. En esta me ha pasado de todo, ha sido así, nada a mi favor, la moto seguramente no me ha respondido del todo hoy y he dado todo lo que tenía y más. He tenido que remontar muchas veces. Tenía la carrera bastante controlada hasta que ha pasado eso con Jack, estaba guardando goma para el ataque final y ahí me ha pasado mucha gente y no he podido hacer más”, resumió.

Sin embargo, las prestaciones de la Suzuki esta vez no fueron tan buenas.

“En ese momento, cuando estaba rindiendo bien y controlando la carrera, no tenía las sensaciones de la semana pasada, no era capaz de adelantar a nadie en la recta, perdía mucho, no sé que ha podido pasar, o cuál es el problema, no hubiera luchado por la victoria hoy pero hubiera estado muy cerca del podio si no pasa lo de Miller”, insistió.

Tras más de un mes en Qatar, ya que ningún miembro de Suzuki ha abandonado el país desde que llegaron para el primer test, Mir tiene ganas ya de llegar a Europa.

“Afronto las próximas carreras con bastantes ganas, con dos carreras aquí ya tenemos ganas de cambiar de pista. Hemos sido competitivos, el balance es bueno. Ahora viene Europa, carreras más normales y en las que el año pasado siempre fuimos fuertes”, zanjó el de Palma.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

