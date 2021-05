Joan Mir no descarta a Márquez en la lucha por el campeonato 2021

Una vez más, y se ha convertido en la tónica predominante, las Suzuki fallaron en la clasificación y tanto Álex Rins (15º) como Joan Mir (14º) saldrán muy atrás en la carrera de este domingo en Le Mans.

“Hemos estados poco afortunados en la Q1, me he encontrado bien nada más salir y he sido rápido en mojado, pero la pista se ha secado enseguida y el neumático blando trasero se han calentado mucho y no he podido apretar bien en las dos últimas vueltas”, explicó Mir este sábado.

“Creo que no estamos tan mal, mañana en mojado total o completamente seco podemos hacer una buena carrera”, añadió el de Suzuki.

A Mir le está costando un poco más este año remontar como hacía el pasado curso, en el que llegaba al podio desde posiciones retrasadas.

“Este año estoy siendo más rápido y mejor que el año pasado, el problema es que estos circuitos no son los mejores para mí ni para la moto, por eso no estamos viendo remontadas. Si podemos pasar este circuito estando entre los cinco primeros, firmo. Poder hacer un podio aquí sería realmente especial. Creo que no estoy muy lejos, cualquiera puede ganar y yo espero estar cerca de tener esas opciones”, argumentó el de Palma.

“Soy optimista porque sé mi potencial y que puedo estar, pero también que Le Mans es un circuito que nos cuesta”.

Defensor del título, Mir afronta la temporada pensando en el campeonato.

“No me quiero permitir hacer errores tontos este año, quiero hacerlo todo mejor que el año pasado y eso pasa por hacer un mejor resultado en Le Mans. Creo que lo estoy haciendo bien, estoy dando lo mejor de mí y de la moto en cada carrera, y pienso en estar lo más adelante posible al final del año. Pero aquí toca sufrir”.

En condiciones mixtas, la carrera de Le Mans será de supervivencia.

“Si, aquí siempre ha sido una carrera de supervivencia en los últimos años y es lo que espero de mañana, estar súper concentrado, no cometer errores y sumar los máximos puntos. Aquí es difícil para todos, muchos equipos van mejor de lo normal aquí y para nosotros no es así, pero estamos mejor que otros años en este circuito”.

Mir era de los que decía que Marc Márquez iba a ser rápido nada más volver, algo que le está costando, aunque este sábado lideró una sesión que quizá no fue importante al ser en mojado.

“Todas las sesiones importan. Parece que las Honda van todas mejor, él también, es así. Estas circunstancias benefician a Marc, no sé hasta qué punto. En seco seguramente le cuesta más. Aquí no se puede apretar la goma de delante y en agua no te machaca tanto. Personalmente, sigo contando con Marc para la lucha a final de año y sabemos que lo está haciendo bien, no creo que lo esté haciendo mal, ni que tenga miedo como dice Lorenzo”, dijo entre risas.

Un momento crítico en este circuito es, en la salida, la primera frenada.

“La primera curva es un embudo, es clave para la carrera y puedes perder mucho o ganar mucho, tenemos que ser inteligentes y avanzar posiciones, pero con calma, hemos visto muchas caídas en ese punto y te puedes llevar a mucha gente por delante. No sé qué esperar de la primera curva, voy a improvisar sobre la marcha, pero espero ganar algunas plazas”, zanjó el mallorquín de Suzuki.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

