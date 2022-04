Mir: "Aún no exprimimos todo el nivel de la Suzuki"

Cargar reproductor de audio

Apenas pasaron dos carreras en la temporada 2022 de MotoGP, pero Suzuki solamente ostenta un quinto en la ronda de Indonesia como su mejor resultado y sus pilotos, Alex Rins y Joan Mir, suman 20 puntos cada uno, lo que los tiene en la octava y novena posición del campeonato.

De cara a lo que pueda suceder en el Gran Premio de Argentina, si finalmente llega en avión el cargamento faltante, Mir se muestra tranquilo y destaca que Suzuki tiene una buena herramienta entre manos y lo que necesita es tiempo de desarrollo.

"Creo que no estamos todavía exprimiendo del todo el nivel de esta moto en cuanto a que creo que trabajando en la puesta a punto, en la electrónica y esto, la moto puede dar más. Se necesita un poco de tiempo para entender hasta dónde podemos llegar y seguir mejorando la moto porque la moto es más rápida", expresó el campeón mundial de 2020.

“En las rectas esto es una realidad, pero también tenemos que cuidar otras áreas, como el desgaste de los neumáticos, otras cosas que se necesitan un poco de vueltas e información”, agregó.

Claro que antes de poder evaluar el potencial de Suzuki este fin de semana en Termas de Río Hondo, se necesita que termine de llegar el cargamento del campeonato, algo que se espera que suceda el viernes para permitir la realización del evento a partir del sábado.

“Lo que hago es estar un poco alejado de esto, intentar estar centrado y que se solucione pero la verdad es que es una pena que no podamos tirar adelante”, comentó Mir al respecto.

“Tenemos que tener en cuenta que es un momento difícil, que estamos saliendo adelante del COVID, que en el mundo hay una guerra. Bueno, unas cuantas, pero por lo menos en Europa hay una grande y que se está intentando salir de esto. Se pueden dar estas cosas”, matizó.

Preguntado sobre cómo afrontará un cronograma de actividades tan apretado, el español comparó la situación con un fin de semana de clima inestable.

“Esto es parecido a cuando llueve un viernes y el sábado es seco. Es parecido a eso pero sin haber dado ni una vuelta a la pisa. Será difícil, sobre todo tendremos que cruzar un poco los dedos porque hay veces que pones la moto en pista y tocas poco y haces todo el fin de semana así, la moto va perfecta y luego haces un buen fin de semana”.

“Pero hay veces que no es así, que hay que ponerlo todo a punto y normalmente lo que no tendremos, que será la diferencia más grande, es el viernes por la noche de poner la moto a punto con el equipo para dar un paso adelante el siguiente día. No tendremos ese tiempo para hacerlo ni estudiarlo tan perfecto. Veremos”, finalizó.