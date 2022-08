Mir no quiere "destruir" la estructura de Honda en MotoGP

Cargar reproductor de audio

Se espera que el campeón del mundo de 2020, Joan Mir, se una al equipo oficial de Honda para formar dupla con Marc Márquez el año que viene. Ese posible movimiento llegaría debido a la sorprendente decisión de Suzuki de abandonar el campeonato al término de la presente campaña.

Como en todos los cambios de escuadra, parte de las negociaciones se centran en acordar qué miembros se puede llevar el piloto de su antiguo a su nuevo equipo.

Aunque Mir negocia con Honda a quiénes podría llevarse consigo en 2023, el piloto balear se ha mostrado respetuoso con el equipo humano que conforma actualmente HRC, y no tiene intención de estropear el ambiente dentro de la estructura.

"Estamos muy cerca", ha reconocido Mir en la previa del GP de Austria al ser preguntado sobre cuándo habrá noticias de su futuro. "Estamos más cerca que ayer. Ese sería un buen titular. Y creo pronto tendremos noticias al respecto".

Al preguntarle sobre la posibilidad de que se lleve consigo a antiguos miembros de Suzuki, Mir ha contestado: "No quiero destruir un equipo".

"Es algo que no quiero, pero es importante que, al sitio al que me vaya, decidan primero qué quieren hacer con las personas que trabajan en él, y solo después podremos estudiar si hay alguien de Suzuki que pueda irse conmigo, porque ellos se quedan sin trabajo".

"No es que yo me quiera llevar a mi equipo conmigo, porque ya existe un equipo allí. Estamos intentando entender este tipo de cosas, pero no es una situación fácil. No tenemos nada más, ni yo ni el equipo. No es una situación normal para nosotros, así que está siendo complicado".

Mir aún no ha subido al podio en lo que va de temporada, y tampoco cree que conseguir un buen resultado en el Red Bull Ring vaya a afectar a la decisión de Honda respecto a los miembros del equipo en 2023.

"No se trata de presionar al fabricante o no hacerlo", ha explicado. "Estamos atravesando una situación extraordinaria. Se trata más bien de seguir adelante en estos momentos difíciles y tratar de disfrutar algo más de los fines de semana. Creo que eso nos dará también un extra a nivel mental".

Se espera que el sábado KTM y Tech 3 anuncien el fichaje de Pol Espargaró, actual segundo piloto en el Repsol Honda Team, para 2023.