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Declaraciones
MotoGP GP de San Marino

Joan Mir sufre problemas físicos en Misano: "No sé qué está pasando"

Joan Mir se encuentra muy mermado en el Gran Premio de San Marino, con dolores de cabeza y falta de energía que siguen sin explicación.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luca Marini, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Giacomo Agostini

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Detalles de la moto Ducati

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing; Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luigi Dall'lgna

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Salida de la carrera

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Sigue la acción

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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Joan Mir ha tenido un sábado muy complicado en Misano. Mientras Luca Marini y Johann Zarco luchaban por entrar en el top 10, el español solo logró el 17.º puesto en la clasificación y el 20.º en la carrera sprint, apenas dos segundos por delante de Fabio Quartararo, que, sin embargo, sufrió una caída.

Mir está enfermo y no puede pilotar su moto como le gustaría. "No me encuentro bien", confesó el piloto de Honda ante los periodistas, entre los que se encontraban los de Motorsport.com. "Tengo muy, muy poca energía. No sé qué está pasando".

"Ya he ido al médico para averiguar qué me pasa, porque no tengo fuerzas. No me siento al 100 %, ni siquiera al 50 %. Antes que la moto, hay que solucionar esto, para entender qué está pasando. Probablemente lo sabré la semana que viene y recibiré tratamiento".

Mir no ha podido describir con precisión de qué adolece. "No es como un dolor de estómago", ha precisado. "Es solo un ligero dolor de cabeza. No consigo ser preciso, estoy cansado... No lo sé".

Joan Mir est affaibli à Misano.

Joan Mir se encuentra debilitado en Misano.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto de Honda desconoce si se trata de un virus o si está pagando el precio del cansancio acumulado en los últimos meses debido a un calendario muy intenso : "Quizá pueda responder a esa pregunta la semana que viene. De momento no lo sé".

La carrera del domingo se presenta difícil para Joan Mir, que desconoce cuál será su estado y prefiere no hacer pronósticos por el momento : "No creo que me encuentre mejor mañana. El viernes estaba más o menos bien, pero está empeorando".

"Iré día a día", añadió el campeón del mundo de 2020. "Ya veré cómo me encuentro mañana al despertarme".

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