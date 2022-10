Mir regresa y espera "terminar bien mi etapa en Suzuki"

Cargar reproductor de audio

Phillip Island.- Joan Mir se lesionó en una durísima caída en la primera vuelta del Gran Premio de Austria, lo que le provocó una fractura el astrágalo del pie derecho, dañándose varios tendones de la zona, lo que le hizo perderse el Gran Premio de San Marino, donde fue sustituido por Kazuki Watanabe.

El mallorquín reapareció en el Gran Premio de Aragón, dos semanas después, pero los dolores y la falta de movilidad en el pie derecho, el del freno, le hicieron desistir, abandonando tras el FP3 en Motorland. También se perdió las dos siguientes carrera, en Japón y Tailandia, donde fue sustituido por Takuya Tsuda y por Danilo Petrucci, respectivamente.

Tras seguir con la rehabilitación en casa, este jueves el campeón del mundo de 2020 ha reaparecido en Phillip Island, donde pasó la pertinente revisión médica previa a conseguir el apto para tomar parte, este viernes, en el FP1 del Gran Premio de Australia.

"La fractura está mucho más consolidada", explicó Mir tras visitar a los médicos en el circuito.

"Solo queda el edema. Lo importante es que pueda pilotar al 100%, y creo que voy a poder hacerlo sin pensar mucho en el tobillo", añadió.

El de Palma aprovechó el pasado fin de semana para subirse a una moto de calle y ver la reacción de su pierna.

"Me probé con la moto de 600cc en el karting y fue bien. Tengo más estabilidad y puedo controlar lo que hago con el pie. Ya no me tiembla el pie en el estribo por el edema", que fue el problema que tuvo en Aragón.

Para Mir, que hace unas semanas anunció su fichaje por Honda para las dos próximas temporadas, lo importante ahora es terminar el curso con buenas sensaciones.

"Quiero terminar bien mi etapa en Suzuki. Debo ganar confianza. Pelear por el podio en Valencia sería lo ideal", se marca como objetivo.

"Creo que estoy al 100% o muy cerca. En ese sentido he dado un paso adelante", tranquiliza.

Como campeón de 2020, Mir puede hablar con conocimiento de causa de lo que se están jugando Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia en este tramo final del curso.

"Desde fuera, creo que Pecco es más rápido a estas alturas del campeonato. Está en un punto en el que creo que solo él puede perder este título. Pero los dos lo merecen. Creo que Pecco tiene algo más", dijo.

Aunque no lo descarta, Mir no ve con tantas opciones a Aleix Espargaró.

"Si gana Aleix sería por consistencia, por cabeza. Pero veo a Pecco y a Fabio con algo más que él", valora este jueves.