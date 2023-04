Mir vuelve en Austin tras su ausencia en Argentina

Cargar reproductor de audio

Tras cuatro temporadas en Suzuki, con quien se proclamó campeón del mundo en 2020, Joan Mir dio el salto al equipo oficial Repsol Honda este año, formando pareja con el también español Marc Márquez. Consumidos los dos primeros grandes premios del curso, nunca Mir pudo imaginar un inicio de curso tan complicado y poco productivo.

En la apertura de la temporada, en el Gran Premio de Portugal, el mallorquín sufrió una caída en la carrera sprint del sábado cuando aún no se había cumplido la primera vuelta, golpeando a Fabio Quartararo, lo que le supuso una sanción de una vuelta larga para la carrera larga.

El domingo, Mir pudo completar las 25 vueltas no antes, sin embargo, de tener que pagar la sanción, pese a lo cual acabó cruzando la meta 11º, lo que le valió sumar los primeros cinco puntos del año.

En Argentina las cosas no solo no mejoraron, sino que fueron a peor. El sábado en la sprint Mir volvió a sufrir una caída antes de acabar la primera vuelta, esta vez en un ligero toque con Fabio de Giannantonio, que hizo un extraño con su Ducati y golpeó la Honda del #36. Esta vez no hubo sanción para nadie, pero Mir sufrió un fuerte golpe en la cabeza y los médicos determinaron no darle el apto para competir en la carrera larga del domingo.

El balance tras los dos primeros grandes premios del año sitúan a Mir 18º de la general del Mundial, con 5 puntos sobre 74, a 45 del líder, Marco Bezzecchi, y como la Honda peor clasificada, a ocho puntos de Alex Rins (LCR), que es 12º, y a dos de Takaaki Nakagami (LCR) y Marc Márquez, que están 15º y 16º de la general, respectivamente.

Mir viajó este martes a Austin para disputar el Gran Premio de las Américas, aunque el jueves deberá pasar una revisión médica para obtener el 'apto' de los doctores del campeonato.

Con un inicio de temporada tan accidentado, lógico es que Mir se marque el objetivo de "evitar problemas" este fin de semana en la cita texana.

"Estoy listo para volver a subirme a la moto en América, he podido pasar esta semana (pasada) en casa recuperándome totalmente tras la caída del sábado en Argentina y volviendo a entrenar", explica el mallorquín en el previo del fin de semana americano.

"El año pasado hice una buena carrera en Austin y Honda también tiene un buen historial aquí, así que el objetivo es tener un fin de semana consistente y evitar problemas", reconoce.

"Si conseguimos hacer un fin de semana completo, creo que podremos aprender mucho y dar un paso más, porque en las dos carreras del fin de semana es donde más se aprende sobre la Honda", zanja el #36.

Mir, que en Argentina no tuvo compañero de equipo por la lesión de Márquez, contará como vecino de box en Austin con el piloto de pruebas de HRC, el alemán Stefan Bradl.

