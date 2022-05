Mir: "Es un un momento difícil, pero hay que separar las cosas"

Cargar reproductor de audio

Le Mans.- La cita francesa nunca se le dio muy bien a Joan Mir desde que compite en MotoGP. De hecho, la undécima posición del pasado año es su mejor resultado en el circuito Bugatti, donde acumula una retahíla importante de caídas.

La última, este mismo viernes, al poco de arrancar la segunda sesión de ensayos libres, le llevó a revolcarse por la grava tras perder el tren delantero en la tercera curva de la pista, en una zona en la que se rueda a más de 150 kilómetros por hora.

A pesar del accidente, el campeón del mundo de 2020 asegura haber comenzado mejor que en las últimas ediciones, circunstancia que le hace ser medianamente optimista con vistas a las jornadas del sábado y el domingo.

"Me siento mejor que en los años precedentes aquí. Cuando en el segundo ensayo puse la goma media y me caí, eso condicionó un poco el entrenamiento. Me duele el cuerpo, aunque estoy bien. No creo que suponga un problema este sábado", resumió Mir, antes de relatar cómo fue el trompazo que, con seguridad, le hará irse a dormir magullado y con algún calmante en el cuerpo.

"Era mi cuarta vuelta y perdí el tren delantero en el primer toque de freno. Fue en la curva siete, que es de tercera [velocidad] y con el limitador al corte. Llegué a la gravilla muy rápido. Tengo dolor en las costillas y el cuello muy rígido", abundó el #36.

Este viernes fue el primer día de actividad en pista para los pilotos de Suzuki, tras saber que esta será la última temporada de la marca en MotoGP. Para cualquier persona, ponerse el mono, el casco y salir a ponerse a más de 300 kilómetros por hora, no sería nada fácil. Tampoco para Mir y Alex Rins, que, sin embargo, no tienen más remedio que buscar la fórmula para abstraerse de todo aquello que rodea ese adiós del constructor de Hamamatsu.

"Durante el año ya hay grandes premios en los que tienes problemas de algún tipo; bien sean personales o profesionales. Ahora estamos atravesando un momento difícil, pero hay que saber cómo separar las cosas y dejarlas al lado. También es parte de nuestro trabajo. La atmósfera en el box es la misma que antes de la noticia. Cuando trabajamos estamos igual", comentó el español que se quedó a medio segundo de Enea Bastianini, el más veloz de todos por el momento en Le Mans.