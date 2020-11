Mir: "Me costó, pero era el día para ganar"

El de Suzuki no había logrado ganar ninguna carrera en MotoGP hasta hoy, cuando se impuso de forma impresionante en el Gran Premio de Europa disputado en Valencia, asestando un golpe mortal al campeonato, que ahora domina con 37 puntos sobre Fabio Quartararo y Alex Rins. Con un tercer puesto el próximo domingo sería campeón del mundo en su segundo año en MotoGP.

Para Mir, ganar el Mundial es su objetivo principal, pero quería hacerlo ganando carreras.

“Es algo que me estaba pululando por la cabeza y tenía que quitármelo de en medio lo antes posible. Hoy era el día, ha sido un fin de semana redondo aun no teniendo la pole. Desde el viernes, con unas condiciones malas, me encontré bien con la moto desde el primer momento y hoy era el día, ha costado, no voy a mentir, pero ha valido la pena”, dijo Mir.

Un resultado que quita presión a Mir por haber ganado y que lo acerca más al título.

“Es muy difícil tener un equilibro, pero lo importante es que cuando no hemos podido ganar hemos sido conscientes de ello y hemos puntuado, hoy era un día para ganar y me he encontrado especialmente bien, me he puesto detrás de Rins y yo tenía un poco más de ritmo, cuando se ha ido largo le he pasado y he impuesto mi paso, que no era mucho más pero suficiente para irme”.

Sin duda el mejor domingo de Suzuki en muchos años.

“Es un momento muy especial con el 1-2 de Suzuki y muy buenos puntos para el campeonato”.

La clave de la carrera ha sido el momento de pasar a Rins.

“He puesto mi ritmo, claro que he apretado muchísimo, pero con estas motos si estresas mucho las gomas no avanzas. Con mi ritmo he podido irme ligeramente, cada vez más y en la dos últimas vueltas he pensado que no pase nada y llegar a meta. La próxima semana en el mismo circuito lo intentaremos”.

En su segunda temporada en MotoGP y quinta en el Mundial, la forma de gestionar la situación de Joan Mir es sorprendente.

“No sé de dónde me sale la forma de gestionar el Mundial, seguramente haber llegado tan rápido hasta aquí me ha hecho madurar y que tenga algo más que un piloto que lleve cinco años en MotoGP. Hay que aprovechar el momento y la forma en la que estoy para seguir sumando y a ver si cae un título por ahí…”, dijo Mir entre risas.

Sobre los 37 puntos de diferencia que consiguió al frente, Mir comentó: "Es una buena diferencia. Si en la próxima carrera salimos a estar entre los cinco primeros ya sería nuestro, pero cuidado (risas), vamos a salir a hacer lo mismo que hemos hecho hoy y al final de la carrera veremos dónde estamos”, cerró el líder del Mundial.

